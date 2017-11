'Bailarino do século', Vladimir Vasiliev chega a Joinville nesta quinta-feira

Cultura 20/11/2017 | 16h09 Atualizada em

O coreógrafo russo Vladimir Vasiliev chega a Joinville na próxima quinta-feira, 23 de novembro. Ele vem ao país para passar duas semanas e acompanhar as avaliações finais da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, dar palestras e master classes aos alunos, além de ensaiar os balés que remontou especialmente para a instituição sediada em Joinville.

Diretor artístico, coreógrafo e ex-primeiro solista do Ballet Bolshoi, Vasiliev recebeu o título de "Bailarino do Século" pela Unesco e de "Melhor Bailarino do Mundo" pela Academia de Dança de Paris.

O russo estava presente nas negociações que permitiram a instalação da Escola Bolshoi em Joinville e tornou-se fundador da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Na época da inauguração, em março de 2000, Vasiliev era diretor-geral do Teatro Bolshoi de Moscou.

Atualmente, ele é requisitado para ministrar masters classes, dirigir espetáculos e coordenar júris em vários países. Na Escola Bolshoi, foi o responsável pelos Giselle, Don Quixote e O Quebra-nozes — todas elas produções remontadas com versões especiais para a instituição brasileira, que oferece aulas para crianças e adolescentes de nove a 18 anos.



