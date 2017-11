Assista: banda joinvilense Cachorro do Mato estreia com show, EP e clipe

Orelhada 01/11/2017 | 10h01 Atualizada em

Nasce para o público nesta quarta-feira (1) uma nova banda joinvilense - ou quase isso. A Cachorro do Mato é, na verdade, um projeto do músico Jeancarlo Reeck (foto), velho conhecido da cena local como baixista das bandas Bendito Bem, Carbonarantes e Somecents, entre outras. Ao lado do "braço direito" Paulo Jr. - guitarrista da Napkin, Sylverdale e Carbonarantes -, ele concebeu um trabalho baseado no indie folk, no qual melodias doces e letras emotivas são sustentadas por violões e percussão esparsa.

Essa iniciativa acústica estreia em dose tripla: com show no galpão da Ajote, às 20 horas; um EP de quatro faixas (todas compostas por Reeck), que sai em formato físico e logo estará disponível na internet; e o videoclipe de A Volta (assista abaixo), gravado no Teatro CNEC com a bailarina Yasmin Gonçalves em cena. Na apresentação desta quarta-feira, a Cachorro do Mato também mostrará canções que não entraram no disco e contará com o suporte de outros três músicos. Os ingressos custam R$ 10.