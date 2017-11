Artesãos de Joinville preparam a 5ª edição da Feira Natal Feito à Mão

Natal Feito à Mão 13/11/2017 | 09h26 Atualizada em

Com 54 expositores já confirmados, a Feira Natal Feito à Mão já entrou para o calendário oficial de eventos em Joinville e, neste ano, a 5ª edição deve acontecer entre os dias 7 e 10 de dezembro, no Centreventos Alfredo Salfer, com entrada e estacionamento gratuitos a partir das 13h e, no domingo, a partir das 15h. Serão verdadeiras obras de arte em exposição para você presentear amigos, familiares e quem mais ama. As opções são para todos os gostos, com preços variáveis: luminárias, minijardins, roupas, patchwork, arte em mosaico, todo tipo de decoração, incluindo a natalina, utensílios para a cozinha e até alimentação artesanal. Tudo feito por estilistas, artesãos e produtores coloniais de Joinville. Haverá também uma extensa programação para as crianças que visitarem os dias de Feira.

A Feira Natal Feito à Mão deste ano pretende superar o público de 2016, que marcou a presença de 2 mil pessoas. Uma das ideias é sortear brindes todos os dias entre os clientes que visitarem a feira. "Neste ano estamos apostando em novidades, com novos produtos, tenho certeza de que quem for vai se encantar", garante Rosana Siqueira, uma das coordenadoras da Feira.

A economia solidária é a grande motivadora desta Feira, que tem o apoio da Secretaria de Assistência Social de Joinville, do Serviço de Incentivo às Organizações Produtivas e do Cepat (Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores).

Serviço

O que: Feira Natal Feito à Mão (5ª Edição)

Quando: de 7 a 10 de dezembro de 2017

Horário: das 13h às 22h (de 5ª a sábado) e das 15h às 22h (no domingo)

Local: Centreventos Alfredo Salfer

Entrada e Estacionamento gratuitos