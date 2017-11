 Aprenda a fazer o Tropical Gin, drinque queridinho do verão

Rejane Gambin 11/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Nos bares e restaurantes mais tops do país, de Norte a Sul, ele vem sendo apontado como o queridinho do verão. Eu estou falando do drinque Tropical Gin, que também já deu as caras na Joinvilândia. Em alguns lugares, chegam a ser pedidos, por noite, até 50 desses drinques. E pelo jeito é só o começo, já que a bebida tem uma mistura que combina com a estação mais quente do ano.

Para dar aquela mãozinha para você, eu fui ver de perto como se faz a bebida. Segundo a bartender Josene Rodrigues Carvalho, do Albergue General Store, que fica no bairro América, a receita não tem grandes segredos. É só misturar numa taça grande gin e red bull tropical mais gelo. E pronto. Você está conectado com o verão que vem aí.

Para não ficar dúvidas, a receita do Tropical Gin:

80 ml de Gin Tanqueray

250 ml de Red bull Tropical

3 rodelas de laranja

Bastante gelo

Coloque tudo numa taça e pronto. Está feito um original Tropical Gin.

Foto: Rejane Gambim / A Notícia

Aniversário

Anagê Alves da Silva completa 70 anos neste domingo. E a esposa Ana Bernardes, destaca a importância da atuação do empresário no mercado imobiliário de Joinville. "Como não reconhecer sua relação de trabalho com a cidade? Falar do Anagê é falar de alguém com uma marca."

Foto: Jéssica Michels / Divulgação

Arte

Carolina Zattar, Gabriela e Helga Loyola na abertura da exposição Hic Et Nunc, que é uma realização do Picta Escritório de Arte e da El Clandestino. A mostra vai até 9 de dezembro no KOK Asian Mood + Mercure Prinz Hotel.

Foto: divulgação / Divulgação

À espera de Amora

Os fãs vão sentir falta dela na Atlântida a partir de segunda-feira, mas é por uma boa causa. A comunicadora Juliana Pamplona, saiu do ar nesta sexta-feira de licença-maternidade porque Amora vai chegar em breve. Para alegria do papai André Luiz Momm, que também espera ansioso pela filha, motivo de ainda mais alegria para o casal. Então, até breve Ju. E logo logo, aqui na coluna, eu prometo dividir com vocês uma foto dessa bebezinha linda que vai chegar.

Foto: Arlei Schmidtz / Divulgação

Viva o amor

Niwaldo Pedro Gastardi e Ângela Margarida Gastardi comemoram, neste domingo, 62 anos de casamento. O casal celebrou a união aqui em Joinville, no dia 12 de Novembro de 1955. São as chamadas “Bodas de Âmbar”. Felicidades para o casal.