António Zambujo canta Chico Buarque e outros eventos para curtir em SC

António Zambujo canta Chico Buarque

O português António Zambujo vem à Capital pela segunda vez neste ano para apresentar o show da turnê Até pensei que fosse minha. O repertório remonta diferentes fases da carreira de Chico Buarque. Zambujo é um dos principais nomes da música portuguesa atual e suas apresentações têm lotado teatros como os Coliseus do Porto e Lisboa. O cantor também tem o disco nas listas dos mais vendidos nas lojas digitais.

Quando: terça-feira (14), às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa — CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 180. Sócios e acompanhantes do Clube do Assinante têm 20% de desconto na compra do ingresso antecipado no site Blueticket, e pagam R$ 144.



Especial Dire Straits, Rem e Roxette

A banda Edgand´s faz um show em homenagem às bandas Dire Straits, Rem, The Police, Men At Work e Roxette. Na apresentação, o grupo vai mostrar outros clássicos internacionais que integram seu repertório.

Quando: sexta-feira (17), às 23h30min

Onde: John Bull Pub (Avenida das Rendeiras, 1046, Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Quanto: R$ 30. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 20% sobre o valor do ingresso antecipado na loja da Blueticket e pagam R$ 24. (Rua Bocaiúva, 2468, Beiramar Shopping, Centro, Florianópolis).



Felipe Neto Megafest

Felipe Neto é um dos youtubers mais famosos do Brasil e traz uma proposta de apresentação teatral diferente. Na nova turnê, ele interage com o público também através do seu novo aplicativo, que já contabilizou milhares de baixamentos.

Quando: sábado (18), às 18h

Onde: Centro de Eventos Gov. Luiz Henrique da Silveira (Rod. SC 401, Trevo de Canasvieiras, Canasvieiras, Florianópolis)

Quanto: R$ 140 4º lote. Com o desconto de 50% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado no site Blueticket, sai a R$ 70.

Programe-se



CJ Ramone

CJ, ex-baixista dos Ramones, volta ao Brasil para uma turnê em que toca músicas autorais e relembra clássicos do Ramones. No repertório, canções dos álbuns Reconquista, Last Chance to Dance e American Beauty.

Quando: 23/11, às 23h30min

Onde: John Bull Pub (Avenida das Rendeiras, 1046, Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Quanto: R$ 50. Com o desconto de 20%, sócio do Clube do Assinante e acompanhante pagam R$ 40 sobre o valor do ingresso antecipado na loja Blueticket (Rua Bocaiúva, 2468, Beiramar Shopping, Centro, Florianópolis).



Improvável 2017

Os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna apresentam o espetáculo Improvável, sucesso desde 2010, em Jaraguá do Sul e Joinville. A apresentação é um projeto baseado no improviso no qual a plateia tem fundamental importância para criação das cenas.

Quando: Joinville, 24 e 25/11, às 19h e às 21h; Jaraguá do Sul, 26/11, às 18h

Onde: Joinville — Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América) e Jaraguá do Sul — Teatro Scar (Rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz)

Quanto: R$ 70. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante têm desconto de 50% na compra do ingresso antecipado no site Ticketcenter e pagam R$ 35.

