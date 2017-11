Ana Paula da Silva faz show nesta quarta-feira em Joinville

Cultura 28/11/2017 | 19h11 Atualizada em

A cantora e musicista Ana Paula da Silva se apresenta nesta quarta-feira, 29 de novembro, às 20 horas, no Teatro Juarez Machado, encerrando a sequência de quatro shows de lançamento do álbum Canto da Cigarra em Joinville. Premiada como Melhor Cantora Regional no Prêmio da Música Brasileira em 2017, Ana gravou o DVD no Teatro Juarez Machado, em Joinville, em agosto de 2016, e no Café do Museu do Mar, em São Francisco do Sul, em outubro do mesmo ano, reunindo músicas autorais e obras de compositores parceiros.

No show, o público poderá prestigiar um repertório que reúne música popular e erudita. Ana Paula da Silva (voz, violão e percussão) sobe ao palco ao lado de Willian Goe (bateria), Davi Sartori (piano), Clara C. da Silva, Quarteto Sambaqui de Violões, Quarteto de Cordas Dona Francisca , Quarteto de Samba.

Catarinense, nascida em Joinville, Ana completou 21 anos de carreira em 2017. Já lançou seis álbuns e um songbook. Em seu caminho musical ganhou diversos prêmios, entre os quais destacam-se: Prêmio Pixinguinha, Caixa Cultural e de melhor cantora no Prêmio da Música Catarinense em 2015. Em 2017, foi indicada como Autora/Compositora e Cantora no Prêmio Profissionais da Música e recebeu o Prêmio Grão de Música, além de ter sido premiada como Melhor Cantora Regional no Prêmio da Música Brasileira.

Agende-se:

O QUÊ: Show Canto da Cigarra, de Ana Paula da Silva

Quando:quarta-feira, 29 de novembro, às 20horas

Onde: Teatro Juarez Machado (Av. José Vieira, 315, América)

Quanto: R$ 5, à venda na Livraria O Sebo (Rua João Colin, 572)