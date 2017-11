29ª Schützenfest bate recorde de público em Jaraguá do Sul

29ª Schützenfest 20/11/2017 | 08h51 Atualizada em

A 29ª Schützenfest encerrou por volta das 22 horas do último domingo, com a tradicional canção Linda Jaraguá do Sul – assumida como hino da festa – interpretada pela Banda Bavária, que animou o público no pavilhão A do Parque de Eventos. A emoção da despedida teve o convite dos organizadores para um novo encontro em 2018, quando a festa terá sua 30ª edição.

Declarando-se estar com a sensação de dever cumprido, o presidente da CCO, Alcides Pavanello, agradeceu o empenho de todos os integrantes da comissão e festejou o sucesso da festa, que fechou a 29ª edição com recorde em todos os números. De acordo com ele, a Schützefest recebeu um total de 91.238 visitantes, que dispararam 88.817 tiros e consumiram cerca de 118 mil copos de chope – sendo que neste último item não está computado o que foi consumido no domingo.

— Esses números são preliminares, podendo haver pequena variação para baixo ou para cima, mas sem alterar os recordes — garante Pavanello, anunciando que o balanço final desta edição deverá ser apresentado na próxima sexta-feira, em coletiva de imprensa.