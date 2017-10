VÍDEO: "Eu não sou nenhuma cadela", diz Marília Mendonça após ser atingida por celular no palco

Tensão 24/10/2017 | 13h31 Atualizada em

A cantora Marília Mendonça foi atingida no rosto por um celular enquanto se apresentava em Itaruma, interior de Minas Gerais, na madrugada do último domingo (22). Durante as apresentações, os fãs costumam jogar celulares para que os artistas tirem selfies suas com o público.

Irritada com o ocorrido, Marília desabafou contra a pessoa que a agrediu.

– Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar que isso é falta de respeito? Eu saí lá da cidade em que eu estava, vim aqui com o maior carinho para fazer o show para as pessoas que querem me escutar, que querem ver o meu show e não apenas tirar uma foto de mim, como um produto. Além de você não estar cantando junto comigo, você atirou o celular na minha cara.

Com o homem que arremessou o objeto em silêncio, Marília prosseguiu.

– Eu não sou nenhuma cadela, eu estou aqui trabalhando. Trabalhei a semana inteira. Por favor, me respeite, como eu estou te respeitando – concluiu.

