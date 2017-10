"Stranger Things": um guia para entender 1984, ano da segunda temporada da série

Túnel do tempo 27/10/2017 | 16h54 Atualizada em

Depois de quase um ano e meio de espera, a segunda temporada de Stranger Things está finalmente disponível na Netflix. Nesta nova fase, o grupo de garotos que vive na cidade fictícia de Hawkins, no interior do estado de Indiana, nos Estados Unidos, está em 1984.

Sucesso entre a crítica especializada e um principais destaques na última edição do Emmy, chama atenção o fato da série ter conquistado fãs das mais diferentes idades. Apesar do elenco formado majoritariamente por adolescentes (o mais velho do núcleo principal é Caleb McLaughlin, que vive Lucas, com 16 anos completados este mês), o programa atraiu espectadores que vão de adultos nostálgicos a jovens curiosos.

Um dos segredos de Stranger Things para fisgar os mais novos sem perder o apreço dos cinquentões talvez seja capacidade de retratar com precisão os anos 1980. Mas, afinal, você lembra o que estava bombando em termos de cultura pop em 1984?

O período é uma mina de ouro para o garimpo de referências à cultura pop que despertam a nostalgia dos adultos e a curiosidade dos espectadores mais jovens. São de 1984 clássicos juvenis como Indiana Jones e o Templo da Perdição, Gremlins, Karate Kid, Os Caça-Fantasmas e Exterminador do Futuro, além da aclamação do disco Thriller, de Michael Jackson, no Grammy.

NA TELEVISÃO

Bom, a programação de TV do Brasil dificilmente seria a mesma se a cidade norte-americana existisse, então vamos dar prioridade à nossa grade, ok?

Chaves e Chapolin chegavam à televisão brasileira

Os dois programas foram originalmente produzidos até 1979 para a televisão mexicana. No Brasil, porém, sua chegada só ocorreu em 1984, através de uma parceria entre a Televisa e o SBT, e faziam parte de um pacote que trazia novelas para o canal brasileiro. Não é arriscado dizer que as atrações fizeram muito sucesso entre as crianças da época e marcaram a infância de muita gente.

Chaves Foto: Divulgação / Divulgação

Clube da Criança

Antes de marcar história em quase 30 anos trabalhando na Globo, Xuxa brilhou na Rede Manchete. Entre 1983 e 1986, a então jovem modelo saída do interior do Rio Grande do Sul apresentou o Clube da Criança. Atração infantil onde comandava brincadeiras, sorteios, anunciava desenhos animados e recebia convidados.

Balão Mágico

"Superfantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão / Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção". Esta música da Turma do Balão Mágico ficou tão famosa que você nem precisa ter vivido os anos 1980 para saber a letra. O grupo infantil que tinha entre os integrantes Simony e Jairzinho comandou entre 1983 e 1986 o programa Balão Mágico. A atração revelou também Fofão, um dos personagens mais famosos entre as crianças da época.

Balão Mágico Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

Perdidos na Noite

Sim, meu jovem leitor, Faustão já existia antes do seu Domingão. Em 1984, por exemplo, ele estreou à frente do Perdidos na Noite, atração que começou na TV Gazeta e logo transferiu-se para a Record e posteriormente para a Band. O programa de variedades contava com entrevistas, apresentações musicais e imitações — além de um Fausto Silva muito mais desbocado e politicamente incorreto do que vemos atualmente.

VMA

Tudo bem, vamos falar sobre a televisão norte-americana também. Nesse ano, a MTV mandou ao ar a primeira edição do Video Music Awards, premiando os melhores videoclipes de 1984. O grande vencedor da noite acabou sendo You Might Think, do The Cars, que derrotou nomes como Thriller, Michael Jackson. Nesta mesma noite, Madonna fez sua histórica performance de Like a Virgin vestida de noiva.





MÚSICA

Trem da Alegria

Assim como a Turma do Balão Mágico, os pequenos do Trem da Alegria foram um famoso grupo musical infantil da época. Formado em 1984 como uma dupla composta por Luciano Nassyn e Patrícia Marx, logo tornou-se um grupo e vendeu cerca de seis milhões de álbuns.





Purple Rain

Foi em 1984 que Prince, um dos grandes nomes da música pop, lançou Purple Rain, seu mais icônico álbum. Além da faixa-título, o disco contém hits como Let's Go Crazy e When Doves Cry – o trabalho serviu de trilha sonora do filme homônimo, estrelado pelo próprio cantor.





Menudo

Originalmente formado em Porto Rico, o grupo Os Menudos chegou ao Brasil em 1984 com o álbum Mania, o primeiro gravado em português. Entre os sucessos, o disco trazia o eterno hit-chiclete Não Se Reprima.





Michael Jackson no Grammy

O clipe de Thriller pode ter perdido o VMA de melhor videoclipe do ano, mas o álbum foi um sucesso. Lançado no final de 1982, o disco só esteve apto a concorrer ao Grammy de 1984. Resultado: oito troféus para a prateleira de Michael Jackson.

Madonna lança Like a Virgin

Em 1983, Madonna lançou seu primeiro álbum. No ano seguinte, porém, ela começou sua caminhada a passos largos rumo ao trono de Rainha do Pop ao apresentar o disco Like a Virgin, um dos seus trabalhos de mais sucesso até hoje.

BRINQUEDOS

Games

Esqueça seu PlayStation ou seu Xbox. Nem pense em seu jogo com super gráficos em 4k de resolução. Não caia no delírio de imaginar uma partida contra um adversário de outra cidade. Em 1984, o grande barato em termos de videogame era ter um Atari 2600 ou um Odyssey 2. Alguns dos jogos de mais sucesso entre a criançada — sim, na época isso era diversão exclusiva das crianças – eram Pitfall, River Raid e Pac-Man, lançado no Brasil como Come Come.

Foto: Ver Descrição / Ver Descrição





Bonecos

Se você queria controlar um soldado em meio à guerra, não havia nenhum Call of Duty ou Battlefield. A solução era arranjar um bonequinho dos Comandos em Ação.

Foto: Ana Caldatto / Divulgação

FILMES

Em termos de cinema, muitas coisas importantes dentro da cultura pop foram lançadas. Vamos lá:

Indiana Jones e o Templo da Perdição

O segundo filme da franquia estrelada por Harrison Ford e dirigida por Steven Spielberg foi lançado em maio daquele ano. Na trama, o arqueólogo tem a missão de resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escravizadas.





Gremlins

Estas pequenas criaturas atormentaram muitas crianças nos anos 1980. Tratam-se de pequenos bichinho fofos que, se expostos ao sol, molhados ou alimentados após à meia-noite, multiplicam-se e transformam-se em criaturas malignas.

Foto: Warner Bros. / Divulgação





Karate Kid – A Hora da Verdade

Uma revanche contra o bullying na base da porrada. Garoto recém-chegado na Califórnia não consegue se ambientar ao lugar e passa a ser perseguido pelo namorado bad boy de uma garota por quem se interessa. O jovem passa a contar com a ajuda de um mestre em caratê que o ensina os fundamentos da milenar arte marcial oriental.





Os Caça-Fantasmas

Três cientistas de Nova York que se dedicam ao estudo de casos paranormais acabam sendo despedidos da universidade onde trabalham. Como alternativa, o trio resolve abrir um negócio próprio: caçar fantasmas.



Foto: Columbia / Divulgação

O Exterminador do Futuro

Franquia ativa até hoje, com novo filme previsto para ser lançado nos próximos anos, O Exterminador do Futuro surgiu em 1984. Um andróide (Arnold Schwarzenegger) é enviado por máquinas do futuro para matar a mãe (Linda Hamilton) daquele que se tornaria líder dos humanos rebeldes.





A Hora do Pesadelo

Outro personagem famoso apresentado ao mundo em 1984 foi o maligno Freddy Krueger. No filme, assassino de rosto desfigurado e mãos laminadas aterroriza adolescentes durante os seus sonhos.

Foto: Divulgação / Divulgação

Um Tira da Pesada

Grande nome da comédia no século passado, Eddie Murphy fez fama neste filme. Ele vive um policial folgado que vai para Los Angeles investigar o assassinato do seu melhor amigo. E conta com a ajuda de dois detetives da cidade para ficar na cola de um grupo de milionários.

Foto: divulgação / divulgação





Loucademia de Polícia

Yes, outra franquia de sucesso surgida em 1984 – ao todo, foram sete filmes. A história é sobre um grupo de jovens atrapalhados que ingressa na Academia de Polícia.





A História Sem Fim

Se em Stranger Things há um Mundo Invertido, aqui há um universo existente a partir das páginas de um livro. Menino solitário que o encontra na escola passa a viver aventuras fantásticas neste novo universo.





Gatinhas e Gatões

Garota tímida sonha em namorar seu colega de escola, mas o rapaz é comprometido com uma jovem linda e popular. Para completar o drama, o aniversário da menina é esquecido por conta do casamento da sua irmã mais velha e ela precisa a lidar com um outro jovem que a assedia.