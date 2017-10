Stammtisch Joinville 2017 vai agitar a Via Gastronômica no final de semana

Stammtisch 17/10/2017 | 08h25 Atualizada em

Será no próximo sábado, 21 de outubro, das 10 às 17 horas, a 9ª edição do Stammtisch de Joinville, na Via Gastronômica. No ano passado, o evento levou mais de 25 mil pessoas à rua Visconde de Taunay. Pelo número de barracas inscritas para este ano um novo recorde de público é esperado. O evento é promovido pela Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento, que reúne os principais restaurantes da cidade.

Cento e cinquenta grupos devem se reunir ao longo da Via Gastronômica festejando a amizade no melhor estilo germânico. A programação inclui música típica alemã, com apresentação das bandas Rothemburg e Alemão Preto e a presença das princesas e rainha da Festa das Flores.

Para quem quiser participar da festa, mas não faz parte de nenhum grupo, todos os restaurantes da Via Gastronômica estarão abertos desde cedo. No cardápio, várias opções de cervejas e chopp, além de cervejas artesanais, comidas típicas, comidinhas de boteco e muito mais.

Alguns dos restaurantes prepararam um cardápio especial para o Stammtisch de Joinville 2017.

Evento mais seguro

A equipe montou um grupo de trabalho junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, com o acompanhamento e orientação do engenheiro Luciano Mendonça Seiler, que coordena o Centro de Atividades Técnicas (CAT) da corporação.

"O 8º Batalhão de Polícia Militar de Joinville também está muito próximo e nos ajudando muito. Para garantir a segurança dos participantes e do público foi montado um esquema especial com o subtenente Luiz Rogério e o soldado Simão, do Grupo de Atividades Preventivas e de Conscientização (GAPC)", afirma Jaroczinski.

A organização contratou ainda uma equipe de segurança privada, que atuará na prevenção, inclusive com profissionais à paisana, sem uniforme, infiltrados junto ao público. Além disso, haverá monitoramento por câmeras feito pela Polícia Militar e um posto médico à disposição.

O trânsito será organizado com o apoio do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans), que apoia o Stammtisch de Joinville todos os anos. A rua Visconde de Taunay ficará fechada das 5 às 20 horas. O encontro termina às 17 horas, mas a Via Gastronômica ficará interditada um pouco mais para que possa ser lavada e entregue limpa e organizada à comunidade.

Para maior conforto dos participantes, banheiros serão instalados em três pontos estratégicos da Via Gastronômica (próximos à Slice Pizza, Let It Be e Dom Parking), incluindo para pessoas com dificuldade de locomoção. Equipes de zeladoria farão a manutenção dos locais durante todo o dia. Dois lavatórios ecológicos também serão disponibilizados para o público na entrada do Estacionamento G3.

SERVIÇO:

O quê: 9º Stammtisch de Joinville - Via Gastronômica

Quando: Sábado, dia 21 de outubro, das 10h ás 17h

Onde: Via Gastronômica – Rua Visconde de Taunay

Mais Informações: 3461-2515 (Marcos ou Graziela) ou http://www.cdljoinville.com.br

