Stalker! Site mostra fotos curtidas e comentários feitos por amigos no Facebook /

De olho! 29/10/2017 | 13h48 Atualizada em

Alerta para os stalkers de plantão! Dar uma olhadinha nas fotos que seu crush anda curtindo ou em quais postagens seus amigos estão marcados ficou mais fácil. O site StalkScan permite que, através de uma busca simples, onde apenas coloca-se o link do perfil a ser observado, você veja todas as publicações do usuário que estão públicas no Facebook. Além disso, você pode stalkear a si mesmo e ver quais informações aparecem relacionadas ao seu perfil. Quer saber quem é a família do crush? Quais os livros que ele gosta? Em quais fotos ele comentou? Veja como usar o site:

Apesar de ser em inglês, a ferramenta é fácil de ser utilizada. Para começar, você precisa copiar e colar o link do Facebook da pessoa que você deseja stalkear. Depois de colar na barra branca, as informações da conta serão carregadas:

Foto: Reprodução / Stalkscan

Após abrir as informações, você pode acessar quais fotos que o usuário foi marcado, eventos que ele foi e quais páginas ele curte. Caso você queira ver dados de um determinado ano, você pode clicar em "everything" e selecionar o ano desejado. Entre as opções de tempo, também há "today" (hoje), "this week" (essa semana) e "this month" (esse mês).

Foto: Reprodução / Stalkscan

Se você quiser ver apenas as fotos de amigos de trabalho que ele foi marcado, você pode clicar em "persons" e "co-workers". A opção fica no mesmo quadro onde você pode definir o período a ser analisado (conforme quadro acima) e, lá, escolher qual a relação do usuário com o dono da postagem - ou algum dos marcados. É possível, entre as opções, selecionar: amigo, páginas ou colegas de trabalho.

Em "profile", você pode conferir todas as postagens públicas do usuário: fotos, vídeos, jogos, eventos que ele irá participar, eventos que já participou e até grupos em que ele está. Para checar, basta clicar na opção desejada:

Foto: Reprodução / Stalkscan

Para stalkear as curtidas, comentários, tags e lugares, você clica nos quadros que ficam no meio. Em "tags", você pode ver as postagens, fotos e vídeos que o usuário foi marcado. Em "comments", você pode ver as fotos que ele comentou. Em "liked": fotos, vídeos e postagens que ele curtiu. E, em "places", aparecem os lugares que ele frequentou.

Foto: Reprodução / Stalkscan

Na última coluna, há as opções "people e interests". Em "people", você pode ver quem são os amigos, colegas de trabalho e até a família do usuário. Em "interests', você conhece os gostos do usuário, como páginas, filmes e livros curtidos.

E aí, o que você acha da ferramenta?

