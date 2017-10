 Saiba onde será e como vai funcionar o primeiro bar de gelo de Florianópolis

Novidade 25/10/2017 | 10h31 Atualizada em

Depois de Balneário Camboriú, é a vez de Florianópolis ganhar um Ice Bar, um bar todo feito de gelo e com temperatura que pode chegar a -18ºC. O espaço, no bairro dos Ingleses, será o maior do gênero permanente do Brasil, com cerca de 60m², e também o mais frio - serão utilizadas 35 toneladas de gelo para construir a estrutura. A inauguração será no dia 30 de novembro.

Para entrar no recinto, as pessoas devem passar por uma sala de espera, com temperatura entre 5ºC e 0ºC. Lá, todos ganharão um casaco especial para suportar o frio dentro do bar - o recomendado é ir de calça e sapato fechado. O público poderá ficar no bar por cerca de 25 minutos, no máximo - mais que isso pode ser prejudicial à saúde.

Preços

Serão três tipos de entradas para quem quiser visitar o bar de gelo. Por R$ 50, o visitante tem direito a dois drinks e uma foto. Por R$ 75, é possível beber três drinks e ganhar três fotos. Já quem desembolsar R$ 100 tem direito a três drinks, dez fotos e um brinde. As fotos serão feitas por uma empresa terceirizada e com equipamentos especializados, por causa das baixas temperaturas.

O bar vai ficar na Estrada Dom João Becker, 276, e abrirá de segunda-feira a domingo, das 14h às 2h. Mais informações pela página no Facebook.

