Rubens: Músico de Joinville entrega presente a Bono Vox, do U2

Orelhada 21/10/2017 | 13h51 Atualizada em

O músico joinvilense Mura Walsh voltará de São Paulo com um souvenir único dos shows do U2: um encontro com o vocalista Bono Vox na tarde desta sexta-feira (20), com direito a entrega de presente e algumas palavras trocadas. Não foi, claro, um encontro casual, mas o final feliz de um plano bem arquitetado para ficar cara a cara com o ídolo mundial. Mura — que é cantor e guitarrista da banda Bravaro - hospedou-se no mesmo hotel que Bono, o Palácio Tangará, e assim que fez o check-in o avistou, rodeado de seguranças pouco gentis. Mas Bono percebeu a movimentação dos fãs e foi atendê-los.

Leia as últimas notícias de Joinville e região no AN.com.br

Confira outras colunas de Rubens Herbst

Ao conseguir a atenção dele, Mura lhe entregou um escapulário e mostrou que usava um igual (veja o vídeo).

— Comprei especialmente para ele porque tinha certeza de que iria encontrá-lo. Ele curtiu o presente porque é bem religioso — conta Mura, que ainda recebeu um 'obrigado de novo por isto' quando Bono se preparava para subir para o quarto.

— Queria ter falado várias coisas para ele, sobre como a música dele salvou a minha vida numa época de muitas incertezas. Eu tinha um discurso pronto, mas foi muito rápido e eu queria curtir aquele momento, não ficar falando feito uma gralha. Foi surreal de verdade. Ele te olha na alma, é muito louco - enfatiza.

Neste sábado (21), no Estádio do Morumbi, Mura assistirá ao U2 pela segunda vez seguida, a quarta em sua vida (ele esteve nas passagens da banda pelo País em 2006 e 2011). Dessa vez, será colado ao palco, mas ainda perto do ídolo maior.