 Rubens: cinema no Cidade das Flores já tem data e filme de estreia 

As salas de cinema do Shopping Cidade das Flores já tem data para reabertura e o primeiro filme que será exibido. Será no dia 26 de outubro, com o filme Thor Ragnarok .

Em julho, quando avisamos que o Shopping Cidade das Flores voltaria a ter salas de cinema, a previsão era de que elas inaugurassem no começo de outubro. Porém, as obras – que ocorrem há quase três meses - não foram concluídas em tempo.

Com isso, os dois espaços serão abertos para o público no final deste mês. O empreendimento é uma parceria do shopping com a empresa Cine Uniplex, de São José do Rio Preto (SP). Cada sala contará com 220 lugares, sendo que uma delas será equipada com tecnologia 3D.

