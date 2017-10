Rejane: Seletiva vai definir candidatas à realeza da 80ª Festa das Flores de Joinville

Variedades 24/10/2017 | 05h30 Atualizada em

As dezesseis candidatas que vão disputar o título de rainha da 80ª Festa das Flores de Joinville serão escolhidas hoje numa seletiva. O evento acontecerá na Expoville a partir das 19h e vai reunir as 23 candidatas que se inscreveram para disputar o título. Todas serão avaliadas individualmente nos quesitos harmonia, beleza, elegância, desembaraço, simpatia, comunicação e articulação. A lista com os nomes das selecionadas será divulgada nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, na fanpage da Festa das Flores: www.facebook.com/festadasfloresjoinville. O concurso da rainha será realizado durante a 79ª Festa das Flores. A realeza eleita neste ano vai representar a cidade e a Festa das Flores de 2018.

Foto oficial

Foto: Leandro Soares / Divulgação

Quem costuma ver a coluna acompanhou no TáNoInsta desta segunda-feira que Vitor e Paula Miranda casaram no fim de semana aqui em Joinville. No clique do fotógrafo Leandro Soares, uma foto oficial do casal durante a festa que aconteceu na Pátio Venâncio.

Festidança

Foto: Divulgação / Divulgação

Belíssimas apresentações de dança levaram um grande público ao Ginásio Annes Gualberto, em São Bento do Sul, de quinta-feira até sábado. O evento reuniu 700 alunos e coreógrafos de 26 escolas.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Na França

Foto: Fabiana Maruno / Divulgação

Juarez Machado e Melina Mosimann na abertura da exposição "Mes Deux Amours", em Paris, recepcionaram muitos convidado, entre eles, Beatriz Back Neves Ribeiro, de Florianópolis, e Fábio Schubert Gelbcke, de Joinville.

Dança

Foto: Cafi / Divulgação

O famoso espetáculo "Cão sem Plumas", de Débora Colker que abriu o Festival de Dança deste ano, será apresentado hoje em Jaraguá do Sul. Será a partir das 20h, no Teatro da Scar. Os ingressos estão à venda no local e custam R$ 90 a inteira e R$ 45 a meia. Vale a pena ver!

Evento

Foto: Divulgação / Divulgação

Cyro Pellizzari, Iara e Ivo Koentopp, diretores da Gabivel, comemorando os 25 anos da empresa festejados num grande evento em São Paulo.

Correção

Diferentemente do que foi publicado na edição de ontem da coluna, a FT recebeu convidados no show 50 Anos de Música, com Toquinho, Ivan Lins e MPB4, em comemoração aos 25 anos da empresa.