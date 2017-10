Rejane: Mostra Sul começa em Joinville

Variedades 25/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Um evento bacana marcou a abertura da Mostra Sul Joinville, que abriu as portas com um coquetel preparado com capricho pelos organizadores e com a assinatura da Essência de Baunilha e da De Marseille. Aos poucos, em meio à festa, os convidados foram ocupando todos os espaços da mansão que fica no alto da rua Aquidaban, 912, no Glória, e que está de cara nova. O local ganhou 41 ambientes que trazem o que há de mais bonito e moderno em decoração, design e arquitetura. Para quem quiser visitar, a Mostra Sul fica aberta ao público até 3 de dezembro, de terça a domingo, das 16h às 22h.

Confira outras colunas de Rejane Gambin

FESTA BACANA ENCONTRO

Tiago Delai, Reges Bessa, Cecille Carpes, Surya Delai e Omar Amin Ghanem conferindo o ambiente do Studio Delai Foto: Fernando Tubbs / Divulgação

O modelo plus size, blogueiro e digital influencer Otavio Janecke, de Jaraguá do Sul, participou do RD Summit, maior evento de marketing digital e vendas da América Latina, que aconteceu em Florianópolis. Na foto, um registro do encontro dele com o especialista em inovação Marcos Piangers

Um evento bacana marcou a abertura da Mostra Sul Joinville, que abriu as portas com um coquetel preparado com capricho pelos organizadores e com a assinatura da Essência de Baunilha e da De Marseille. Aos poucos, em meio à festa, os convidados foram ocupando todos os espaços da mansão que fica no alto da rua Aquidaban, 912, no Glória, e que está de cara nova. O local ganhou 41 ambientes que trazem o que há de mais bonito e moderno em decoração, design e arquitetura. Para quem quiser visitar, a Mostra Sul fica aberta ao público até 3 de dezembro, de terça a domingo, das 16h às 22h.

DEBATE

Foto: Chico Maurente / Divulgação

O 1º Seminário Arte para Todos, realizado no último fim de semana em Joinville, promoveu uma grande discussão sobre o tema “A arte como instrumento de transformação e desenvolvimento social”. Na foto, o ator, professor e diretor do Grupo de Teatro Arte para Todos Robson Benta (E) com Geo Britto, diretor e professor de teatro, integrante do Centro de Teatro de Oprimido, do Rio de Janeiro, que dividiram suas experiências no evento.

Foto: Divulgação / Divulgação

NOVELA

A noite de sexta-feira foi de gala para a NSC TV. O final da novela A Força do Querer, seguida pelo Globo Repórter, bateram recorde de audiência em Florianópolis. A novela, que já vinha alcançado altos índices, chegou a 70% de share, o que significa que, de cada 100 telespectadores assistindo televisão, 70 estavam ligados no último capítulo da novela na Grande Florianópolis.

No Globo Repórter, que veio logo em seguida, 65% dos telespectadores da Grande Florianópolis acompanhavam as histórias da trama e da vida real.