Rejane Gambin: Médicos de Joinville participam de mais um Baile da Esmeralda

A noite de sábado será de gala na Sociedade Harmonia-Lyra, com o tradicional Baile da Esmeralda. Organizado pela Sociedade Joinvilense de Medicina, o evento homenageia a chamada prata da casa, ou seja, médicos que completam 10, 20, 30, 40, 45, 50 e 60 anos de medicina. Além do reconhecimento, todos também vão receber de presente uma obra de arte de Marcos Avancini. Na categoria 60 anos de medicina, estão os médicos Mário Antônio do Nascimento e Osny Garcia, sendo que o primeiro dedicou sua vida profissional à pediatria e o segundo, à ginecologia e obstetrícia. Ambos são joinvilenses e se formaram na Universidade Federal do Paraná. Mais de 400 pessoas são esperadas para a festa.

Alianças

Foto: Fábio Schramm / Divulgação

Kelly Cristine de Assis e Bruno Guilherme Branco em ensaio especial para o casamento, marcado para este sábado. As fotos foram feitas na Vila da Glória.

Música

Essa é para quem gosta de música boa! Toquinho, Ivan Lins e MPB4 tocam juntos neste sábado no Teatro da Liga , em Joinville . O show está marcado para começar às 22h e promete uma viagem no tempo, com grandes sucessos desses artistas tão importantes para a música brasileira. Os ingressos estão à venda na Discolândia e no www.ticketcenter.com.br .



A Orquestra de Sons e Latas Fábio Silva, da Escola Estadual Fábio Silva, de Tubarão, vem a Joinville para fazer a abertura da 6ª Mostra Arte para Todos, que integra a programação do 1º Seminário Arte para Todos. A apresentação será neste domingo, a partir das 17h, no Teatro Juarez Machado. Os ingressos custam R$ 10.

Oficina

Foto: Divulgação / Divulgação

Jana Krzeminski (de preto, no centro da foto) com as alunas que participaram da oficina de lenço no Shopping Mueller.

Visita especial

Foto: Divulgação / Divulgação

A Tigre abriu as portas do centro administrativo nesta sexta-feira para os filhos dos funcionários, em comemoração ao Dia das Crianças. E para receber os visitantes, os profissionais decoraram suas mesas com capricho. Algumas crianças foram fantasiadas de super-heróis e a visita em todos os andares do centro administrativo teve a companhia do Tigrão, que finalizou o tour distribuindo pipoca e algodão-doce.