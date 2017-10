Rejane: Escoteiros se reúnem na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho

Variedades 14/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Cerca de 3,2 mil membros do movimento escoteiro estão em Rio Negrinho desde quinta-feira participando do 18º Acampamento Regional de Santa Catarina. O evento acontece na Fazenda Evaristo e reúne lobinhos, escoteiros, sêniors e pioneiros de grupos de Santa Catarina e mais oito Estados brasileiros. Também há participantes do Peru e da França. O tema do encontro é "Nossas origens" e as atividades envolvem as culturas das diferentes regiões do Estado, sempre com muita emoção e adrenalina, além do diferencial do método escoteiro. O evento termina neste domingo.

No clima da Bierville

Foto: Divulgação / Divulgação

Quem foi à Festa da Cerveja de Joinville percebeu que os joinvilenses estão curtindo e muito a terceira edição do evento. Prova disso é que muitos resolveram entrar literalmente no clima: as mulheres desfilando no evento com suas tiarinhas de flores e os homens com os típicos chapéus de alemão. Na foto, a joinvilense Sophie Hoffmann, de apenas seis meses e meio, que ficou ainda mais linda vestida com uma autêntica Frida.

União

Foto: Fábio Schramm / Divulgação

Juliana Cristina de Macedo e Guilherme Sauer Beck Júnior se casam neste sábado em Joinville. A festa para familiares e amigos será no Ádamo Gastronomia. Felicidades ao casal.

Aniversário

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Reges Bessa recebeu amigos na Delicatesse Viktória para comemorar seus 38 anos. Na foto, o aniversariante e convidados.

Reencontro

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Mais de 80 ex-executivos da Tigre, vindos de várias cidades brasileiras, participaram de um encontro que aconteceu na SER Tigre. A segunda edição do evento já está nos planos dos organizadores.