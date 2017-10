Projeto para construção do Teatro Luiz Henrique da Silveira, em Joinville, é apresentado ao Governador

Cultura 25/10/2017 | 17h40 Atualizada em

O governador Raimundo Colombo esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 25, no seu gabinete no Centro Administrativo, em Florianópolis, com o presidente da Escola Bolshoi, Valdir Steglich, para discutir a construção de um teatro em homenagem ao ex-governador Luiz Henrique da Silveira, em Joinville. A esposa do ex-governador, Ivete Appel da Silveira, e o secretário executivo de Articulação Internacional, Carlos Adauto Virmond Vieira, também acompanharam a reunião. As informações são da Secretaria de Estado de Comunicação.

— Vamos estudar uma forma, junto à nossa equipe técnica, para poder viabilizar esse projeto importante para homenagear o ex-governador e meu amigo Luiz Henrique. E também tenho a certeza que será a realização de um sonho antigo dele, que era ter um teatro para atender a Escola Bolshoi — destacou Colombo.

De acordo com o projeto preliminar, o teatro seria construído em um terreno da sede da Agência de Desenvolvimento Regional de Joinville (ADR), na rua Nove de Março. Ali também haveria uma estrutura com três torres para abrigar um centro comercial. O Governo do Estado faria a cessão do local, enquanto os custos para a construção seriam por conta de terceiros.

— É uma proposta de edificarmos, em Joinville, um teatro e mais edifícios que seriam usados para fins comerciais e para atender as necessidades do Governo do Estado. O Estado vai fazer uma avaliação para ver se, legalmente, a proposta pode ser um novo espaço para a Escola do Teatro Bolshoi instalada em Joinville pelo ex-governador Luiz Henrique e que ainda carece de um local adequado para as suas apresentações — disse Carlos Adauto.

A construção de um teatro público em Joinville é demanda antiga da cidade. Atualmente, Joinville possui apenas um teatro público com capacidade para 400 pessoas, o Juarez Machado, anexo ao Centreventos Cau Hansen.

