Pavel Kazarian e Gabriel Vieira apresentam "Concerto Clássico Arquitetura e Cultura" em Joinville

Apresentação 17/10/2017 | 10h19 Atualizada em

Música clássica, rock’n’roll e músicas autorais: é essa a combinação que o pianista Pavel Kazarian e o violinista Gabriel Vieira levam ao palco do Teatro Juarez Machado, no dia 23 de outubro, às 20 horas.

Esta é a segunda vez que o duo de Joinville apresenta o espetáculo intitulado "Concerto Clássico Arquitetura e Cultura". O show começa com peças eruditas consagradas, passando por composições próprias e músicas do cenário do pop e rock internacional. Como sempre nos concertos do duo, são esperadas várias surpresas e participações de outros artistas da cidade.

Ainda em 2016, Pavel e Gabriel lançaram o CD Homeland, com músicas clássicas e autorais, e em 2017 gravaram um DVD ao vivo de concerto no Teatro Juarez Machado. Neste ano, lançaram o primeiro videoclipe do projeto. A canção autoral Now, do CD Homeland, foi escolhida para a produção do clipe que mostra Joinville de um ângulo diferente. As imagens foram gravadas no topo do Shopping Mueller, com uma visão panorâmica da cidade, e o vídeo rendeu milhares de visualizações.

O concerto conta com patrocínio da DiFatto Revestimentos e Interiores. Os ingressos podem ser comprados pelo site Ticket Center a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Sobre o duo

Diretor geral da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Pavel Kazarian nasceu em Moscou e é funcionário efetivo do Teatro Bolshoi da Rússia. Como pianista, participou de concertos e turnês da companhia, trabalhando com grandes nomes internacionais da dança. Já Gabriel Vieira é um multi-instrumentista joinvilense, formado Bacharel em violino pela UDESC. Em março de 2016, tocou na Espanha a convite do violinista Pablo Garcia del Pino. Lá, realizou um masterclass de violino brasileiro e diversas apresentações.

Serviço

O quê: Concerto Clássico Arquitetura e Cultura

Quando: dia 23 de outubro, às 20 horas

Onde: Teatro Juarez Machado

Ingressos: Ticket Center

Classificação livre