 O que esperar do último capítulo de "A Força do Querer"

Se não houver surpresas de última hora, a trama deve terminar assim:

Bibi (Juliana Paes) amargou várias rasteiras nos últimos capítulos. O sofrimento transformou a Perigosa em arrependida. Portanto, ela merece o seu final feliz, que deve ser ao lado de Caio (Rodrigo Lombardi). Mas não sem antes ela passar um tempo na prisão para se redimir dos crimes que cometeu, depois de confessar o incêndio no restaurante de Dantas (Edson Celulari).

Tempos depois, já em liberdade, ela lançará um livro contando a sua história. E ainda dará autógrafos à verdadeira Bibi Perigosa, Fabiana Escobar, que inspirou a personagem na trama.

Rubinho (Emilio Dantas) deve morrer. Resta saber se o traficante será assassinado pela polícia ou por Sabiá (Jonathan Azevedo), ao tentar tomar o poder no Morro do Beco.

Uma das cenas mais aguardadas é a de Ivan (Carol Duarte), que realizará o sonho de ir à praia sem camisa. Após a cirurgia para retirada dos seios, ele reencontra Cláudio (Gabriel Stauffer), deixando no ar a reconciliação do casal. Um beijo chegou a ser gravado, mas ainda não se sabe se irá ao ar.

Depois de “nadar” entre os braços de Zeca (Marco Pigossi) e Ruy (Fiuk) durante toda a novela, Ritinha (Isis Valverde) encontra o seu caminho com a única pessoa que ama de verdade: ela mesma. A sereia seguirá carreira em um aquário nos Estados Unidos, livre, leve e solta, como sempre sonhou.

Por falar nos dois encantados, Ruy e Zeca terão a aguardada revelação no fim da trama. Em Parazinho, reencontram o índio que os salvou e, finalmente, entendem a profecia que entrelaçou as suas vidas.

Silvana (Lilia Cabral), finalmente, resolve levar a sério o tratamento do seu vício. O susto de ter a filha Simone (Juliana Paiva) sequestrada por um agiota faz a arquiteta perceber a que ponto chegou a sua dependência nos jogos de azar.

A dobradinha tragicômica entre Eurico (Humberto Martins) e Nonato (Silvero Pereira) terá o seu ápice. Depois de descobrir que o “másculo” motorista é, na verdade, a travesti Elis Miranda, o empresário irá do choque à aceitação. Ao fim de tudo, o patrão oferecerá patrocínio para a carreira artística do ex-empregado.

Depois de ser largada por Ruy, às vésperas do casamento, Cibele (Bruna Linzmeyer) realiza o sonho de subir ao altar... com ela mesma! O desfecho da moça é inspirado em um caso da vida real, o de Laura Mesi na Itália.

A torcida do casal “Jeizeca” pode respirar aliviada. Jeiza (Paolla Oliveira) e o marrento Zeca devem se entender no final com direito a dois bebês para coroar essa felicidade! Aliás, a heroína seguirá com a sua carreira na Polícia Militar e ainda levará um cinturão de MMA. Haja fôlego, major!

Vida real

Na trilha do sucesso da novela, o Globo Repórter (NSC TV, 23h15min) será especial sobre A Força do Querer, a exemplo do que aconteceu no final de Avenida Brasil, há cinco anos. O programa mostrará os temas da vida real abordados por Gloria Perez, como o vício em jogo e a transição de gênero. Entre os destaques, está o encontro de Elizângela, intérprete de Aurora, com Fátima Escobar, mãe de Fabiana Escobar, a verdadeira Bibi Perigosa. Promete fortes emoções!

