"O Outro lado do Paraíso", nova novela das nove, estreia nesta segunda-feira

Violência e paixão 23/10/2017 | 09h25 Atualizada em

Na noite de sexta-feira, o elenco de O Outro Lado do Paraíso, nova novela das 21h da Globo, que estreia segunda-feira, na NSC TV, reuniu-se para a festa de lançamento da trama, no Rio de Janeiro. O evento, realizado no histórico Parque Lage, ganhou ambientação que remetia a cenários típicos do Estado do Tocantins, onde se passa a história.

O folhetim, de autoria de Walcyr Carrasco, chega com a responsabilidade de substituir A Força do Querer, um dos grandes sucessos dos últimos anos no horário. Conta a história de Clara (Bianca Bin), que vive com o avô Josafá (Lima Duarte). A mudança no destino da mocinha acontece quando ela conhece Gael (Sergio Guizé), herdeiro de uma família de Palmas que passa férias no Jalapão – a região turística é uma das grandes atrações visuais da novela, como destacou o videoclipe apresentado na festa

Depois de protagonistas femininas fortes, como Juliana Paes e Paolla Oliveira, em A Força do Querer, Bianca Bin é quem tem a missão da vez. Na primeira fase da trama, que deve durar 30 capítulos, Clara passa por poucas e boas ao se apaixonar por Gael e se casar com o jovem rico da capital. Logo na noite de núpcias, é agredida pelo marido e começa a sofrer com seguidos atos de machismo e de violência.

– Acredito muito no poder do amor. Mas o Gael vai ter que mudar muito para provar para essa mulher que merece uma segunda chance, que merece ser perdoado. Porque é um relacionamento abusivo e violento – afirmou Bianca.

E é justamente no socorro da mocinha agredida que entra em cena o terceiro integrante do triângulo amoroso, o médico Renato, que trabalha em um hospital de Palmas, vivido por Rafael Cardoso. Ele acaba se apaixonando por Clara quando ela busca atendimento das agressões de Gael.

– A partir disso, os dois (Gael e Renato) terão embates bem fortes. Não vão muito com a cara um do outro – adiantou Rafael.

Além da violência de Gael, a mocinha enfrentará a sogra, Sophia (Marieta Severo), que quer impedir o casamento do filho, mas, gananciosamente, muda de ideia ao descobrir que existem esmeraldas nas terras do avô de Clara.

– Abordar essa temática na novela será relevante para mostrar a questão da violência contra a mulher, que pode acontecer de diferentes formas, tanto física quanto psicológica também – disse Guizé.

Estão no elenco da novela grande nomes da dramaturgia brasileira, como Fernanda Montenegro (a rezadeira Mercedes), Laura Cardoso (a dona de bordel Caetana) e Gloria Pires (Elizabeth/Duda), mulher que troca de identidade após ser forçada a forjar a própria morte.

Leia mais:

Morre cachorra que interpretou loba em Game of Thrones

"A Força do Querer": relembre a trajetória de Bibi, Jeiza e Ritinha

Agenda cultural: 8 eventos para curtir durante a semana em SC

-->