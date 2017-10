Mãe espantada com apresentação de dança da filha faz sucesso nas redes sociais

Viralizou 29/10/2017 | 13h48 Atualizada em

Quem aqui nunca fez algo que causou a desaprovação dos pais que atire a primeira pedra. Agora, imagina você, uma mãe religiosa assistindo à filha dançando funk. Ao fazer uma apresentação de ritmos em uma feira cultural em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Thifany Cristina Martins Pinheiro, 17 anos, chocou sua mãe Dinamar.

No vídeo publicado no Facebook de Thifany, a mãe da moça, Dinamar, dá gritos enquanto assiste à coreografia da música Fazer Falta, do Mc Livinho: "Thifany, em nome de Jesus!","Thifany, desce daí agora”. E a situação fica ainda mais divertida quando a mãe afirma "A Thifany tem que se converter".

O vídeo publicado pela dançarina na terça-feira (24) já tem quase 80 mil reações e já foi compartilhado mais de 40 mil vezes. Em relação à “fama”, a adolescente diz que não sabe lidar:

— Tem muita gente entrando em contato comigo. Eu tive que excluir o aplicativo do Facebook.

Preocupada com as reações, a mãe questionou se a filha ficou chateada com a situação. A resposta:

— Os memes? Vou fazer o quê? Caiu na rede!

Thifany e a mãe Dinamar Foto: Reprodução / Facebook

Thifany conta que ela e a mãe sempre tiveram uma relação muito aberta e mantêm brincadeiras uma com a outra e que, ao assistir ao vídeo, "morreu de rir". A mãe sabia que ela iria dançar a música, mas não tinha noção de qual era o look escolhido pelas meninas.

— Sobre ela ter falado que eu tenho que me converter, ela brinca com isso todos os dias, afirma Thifany.

Assista ao vídeo: