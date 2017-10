Lançada a programação da 9ª Semana da Consciência Negra de Joinville

Semana da Consciência Negra 31/10/2017 | 08h16 Atualizada em

O lançamento oficial da 9a Semana da Consciência Negra de Joinville aconteceu nesta segunda-feira, no Mercado Público Municipal, em solenidade que reuniu representantes de diversas entidades e órgãos envolvidos no evento.

A programação se estenderá durante todo o mês de novembro e contará com palestras, saraus, apresentações culturais, atos públicos, sessões de cinema e cursos, que acontecerão em diversas escolas, casas de santo, Câmara de Vereadores, Universidade de Joinville – Univille e locais públicos, como a praça da Bandeira e o Cemitério dos Imigrantes.

A 9a Semana da Consciência Negra de Joinville é realizada pela Casa da Vó Joaquina, com apoio da Prefeitura de Joinville, por meio do Compir, Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e Simdec.

De acordo com Jacila Barbosa, presidente da Casa Vó Joaquina, entidade realizadora do evento, a Semana da Consciência Negra é a culminância do trabalho realizado ao longo do ano, com projetos e ações que visam a valorização da cultura afro-brasileira.

"É importante levarmos ao conhecimento da comunidade o que é a cultura afro. Durante o ano, fazemos oficinas de dança, percussão, artes, culinária, palestras nas escolas, enfim, diversas atividades que visam combater o racismo e a intolerância religiosa", explica Jacila.

Simultaneamente ao evento, a Prefeitura de Joinville, por meio do Conselho Municipal de Igualdade Racial (Compir), está lançando a campanha “Racismo é Crime”, iniciativa pioneira na cidade, que visa discutir o tema de forma séria e transparente, bem como orientar a comunidade a denunciar casos de racismo por meio do serviço Disque 100 ou junto às delegacias de polícia.

"Precisamos de números e dados que possam nos servir de base para a elaboração de políticas públicas e a Semana da Consciência Negra é muito importante para darmos esse passo à frente. Já evoluímos em várias questões, mas precisamos mostrar à sociedade que a questão deve ser discutida de forma mais ampla, envolvendo todos os órgãos, não apenas a Prefeitura, mas toda a sociedade", afirmou o secretário de Comunicação da Prefeitura, Marco Aurélio Braga.

Programação

De 4 a 30 de novembro, uma série de eventos marcará a 9a Semana da Consciência Negra de Joinville.

A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Joinville