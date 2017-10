Inscrições para o concurso da rainha da Festa das Flores encerram na quarta-feira 

Festa das Flores 16/10/2017 | 11h03 Atualizada em

As jovens que desejam disputar o título de rainha da Festa das Flores de Joinville têm prazo até quarta-feira para se inscrever no concurso que vai eleger a realeza da 80a edição do evento.

A rainha e princesas eleitas na festa deste ano irão representar a cidade e a Festa das Flores de 2018, durante o seu mandato.

Para participar do concurso, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ser brasileira ou naturalizada, morar em Joinville há pelo menos dois anos, ser solteira, sem filhos e ter ensino médio completo. Além disso, não é permitida a participação de ex-rainha ou ex-princesas da 77º Festa das Flores, tampouco atuais realezas de outras festas e eventos tradicionais de Joinville.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (Secult), no Centreventos Cau Hansen ( rua Orestes Guimarães, 601 – 3o andar – América), de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

As candidatas devem se apresentar munidas da documentação que consta no regulamento do concurso, disponível no site www.festadasflores.com.br. A documentação e mais informações também podem ser solicitadas pelo e-mail monique.baltokoski@joinville.sc.gov.br ou pelo telefone 3433-2190.

No dia 24 de outubro, será realizada a pré-seleção das 16 (dezesseis) candidatas que disputarão o título de rainha. E o concurso, acontecerá no dia 19 de novembro, data de encerramento da 79a Festa das Flores.

Nas duas etapas serão avaliados os quesitos harmonia, beleza, elegância, desembaraço, simpatia, comunicação e articulação. A premiação da rainha e princesas será divulgada no início dos ensaios para o concurso.

Para a atual rainha da Festa das Flores, Gabriella Krelling, além de atender aos requisitos solicitados, as candidatas devem estar cientes da importância que o título representa: "É preciso abraçar a causa com muito amor, pois trata-se de um concurso sério, que traz muita visibilidade para a nossa cidade".

Além disso, a agenda de compromissos requer tempo e dedicação da realeza e, desta forma, as candidatas devem estar cientes de que precisam ter disponibilidade para exercer a função.

A 79º Festa das Flores acontecerá de 14 a 19 de novembro, no Complexo Expoville. O evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com a Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas – AJAO.