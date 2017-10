Ícone do blues americano faz show gratuito em Joinville 

Agenda cultural 19/10/2017 | 16h29 Atualizada em

O músico tem 72 anos e já gravou com várias personalidades do blues

O músico tem 72 anos e já gravou com várias personalidades do blues Foto: Randy Dailis / Divulgação / Divulgação

O gaitista Harmonica Hinds, que está em turnê pelo Brasil, passa por Joinville para um show gratuito em 31 de outubro. Figura histórica do blues, ele toca sozinho a guitarra e hârmonica, no estilo de country blues e, neste show, se apresenta com três músicos: Villagram Bello (baixo), Nico Fami (guitarra) e Adrian Flores (bateria). O evento será na Praça Central do Shopping Mueller, às 19h30.

Hinds é um dos poucos gaitistas que possui a linguagem musical dos grandes mestres do passado e é considerado um dos maiores gaitistas do blues de Chicago. Ativo no cenário musical desde 1970, foi músico da casa Theresa’s Lounge onde dividia palco com Junior Wells, Sammy Lawhorn, John Primer, Earnest Johnson entre outros artistas. Além de gaitista, Hinds também toca também violão e banjo, fazendo o estilo country blues com muita personalidade.

Ele gravou em discos de muitas estrelas do blues, como Koko Taylor, Lefty Dizz, Big Moose Walker, John Primer, Eddie Taylor Jr. e Mud Morganfield. O músico também possui dois álbuns próprios: Harmonica Hinds Finally e Anything If I Could.

Quem está trazendo Harmonica Hinds para o Brasil é a Branco Produções. A produção local é de Albertina Tuma. O patrocínio é da Buschle e Lepper, promoção do Shopping Mueller, e apoio cultural das empresas Som Maior, Exit e Óticas Diniz. Estão também apoiando em serviços: Flor de Baunilha, Doce Beijo, Botica de Banho, Capitão Space, Casa & Case, Santa Mistura, Mercure, Gráfica Nacional e Vogel.