Gala Ambiental Bolshoi Brasil será apresentada nesta terça-feira em Joinville

Bolshoi Brasil 16/10/2017 | 11h40

No dia 17 de outubro, às 20h, no Teatro Juarez Machado, acontece o espetáculo Gala Ambiental Bolshoi Brasil.Assim como as outras 6 apresentações da Gala Bolshoi neste ano, em Joinville, este espetáculo é oferecido por uma empresa Amiga do Bolshoi, a Ambiental. Oportuniza a formação e projeção cênica dos alunos e bailarinos e movimenta o cenário cultural da cidade com objetivo de proporcionar espetáculos de qualidade a preços acessíveis para Joinville e Região. Os ingressos custam R$30,00 e estão à venda no site www.ticketcenter.com.br e na secretaria da Escola Bolshoi.

O espetáculo é um conjunto de coreografias clássicas e contemporâneas, onde 53 crianças, jovens e bailarinos sobem ao palco para apresentar um repertório marcante para o público. A Dança das Crianças do Balé "O Quebra-Nozes", interpretada por alunos da Escola, será um desafio aos pequenos que carregam a responsabilidade de dançar uma versão coreografada pelo mestre Vladimir Vasiliev. Já o contemporâneo será representado por coreografias criadas por ex-alunos da Escola Bolshoi, que deixaram suas marcas na criação de novas obras. É o caso do trabalho criado por Cosme Gregory, "Gaiola", que pela primeira vez será dançado por uma bailarina. A estreia da noite é o Pas de Deux do balé "La Bayadére" com música de Ludwig Minkus e coreografia de Marius Petipa. Este balé teve estreia mundial em 1877, no Teatro Mariinsky de São Petersburgo, e narra o romance de Nikya e de Solor, que são apaixonados e planejam fugir juntos. O trecho interpretado pela Escola Bolshoi expõe o momento em que a história muda drasticamente, quando o jovem Solor promete se casar com Gamzatti, ao esquecer, por um momento, sua promessa de fugir com Nikiya. Eles celebram a união com muita dança, pelos passos de balé que elevam o mais puro clássico sem perder o romantismo da época.

Foto: Divulgação / Divulgação

Formação de Plateia

Na tarde do dia 17 de outubro, às 15h, no Teatro Juarez Machado, em Joinville/SC, a Escola Bolshoi apresenta o espetáculo gratuito de "Formação de Plateia". Crianças da rede pública de Joinville, Centro de Educação Infantil e Escolas de Dança, já agendados previamente com a instituição, vão prestigiar um lindo espetáculo preparado especialmente para a ocasião, também promovido pela Amiga do Bolshoi, Ambiental. Na formação de plateia há uma interação com o público visando estimular o gosto pelas artes e o hábito de frequentar o teatro. Através desses estímulos e reflexões, a plateia se familiariza com a linguagem cênica.

Ambiental

A Ambiental é Amiga do Bolshoi. Seu fundador, o empresário Álvaro Gayoso, é vice-presidente do Instituo Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e sempre se comprometeu em apoiar e divulgar a arte.

Atualmente a empresa é dirigida pelo diretor de operações Jurandir José da Silva, e conta com cerca de 2 mil funcionários, está presente em 9 municípios. Recolhe mais de 430.000 toneladas de resíduos por ano, de forma ambientalmente correta.

A Ambiental preza, acima de tudo, por cuidar das cidades, com todo o esmero que se espera de uma empresa que contribui com a saúde e o bem-estar da população e é responsável por contribuir com a limpeza de Joinville, empenhando-se para destacar a beleza radiante da cidade dos príncipes, das flores e da dança.

Projeto referência em educação, cultura e cidadania

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é um projeto cultural em pleno desenvolvimento, cuja grandeza se verifica pela extensão social, dimensão cultural e pela abrangência educacional que alcança com seus propósitos e atividades. Uma verdadeira ponte cultural entre o Brasil e a Rússia. Instalada na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, desde 15 de março de 2000, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única extensão do Teatro Bolshoi no mundo e pela primeira vez, o Teatro transfere a outro país o método de ensino de balé que o tornou uma das mais respeitadas instituições do mundo. Buscando a melhor formação, garante o acesso de crianças ao mundo da cultura, ampliando seus horizontes. A sua missão é formar artistas-cidadãos, promovendo e difundindo a arte-educação. Com 17 anos de implantação no Brasil, a primeira Escola do Teatro Bolshoi, educa 228 alunos, vindos de 22 Estados Brasileiros e 2 países. A instituição concede 100% de bolsas de estudo para todos os alunos do curso técnico.

Serviço

Ambiental apresenta Gala Bolshoi

Quando: 17 de outubro

Local: Teatro Juarez Machado

Valor: R$ 30 inteira, R$15,00 meia entrada (para estudantes, idosos e professores com comprovante)

Ingressos: www.ticketcenter.com.br e recepção da Escola Bolshoi