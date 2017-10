Feira do Livro de Joinville apresenta escritores já confirmados  

Leitura 25/10/2017 | 14h29 Atualizada em

Depois do lançamento feito em setembro da edição comemorativa aos 15 anos da Feira do Livro de Joinville, em 2018, a organização vem trabalhando a pleno vapor para confirmar a participação de escritores vindos de todo o país e do exterior. Com o tema “Era Uma Vez... Muitas Histórias”, a Feira pretende promover as histórias pessoais e coletivas dos participantes e do público em geral.

Além do autor homenageado, o dramaturgo e roteirista da Rede Globo Walcyr Carrasco, outros 18 nomes já confirmaram presença no evento. Entre eles o ator e escritor Lázaro Ramos; Miriam Leitão, jornalista que atua há mais de 40 anos na área econômica, mas também escreve para o público infantil; a mineira Conceição Evaristo, poetisa, romancista e um dos principais nomes da literatura brasileira e afro-brasileira; e Beatriz Myrrha, contadora de histórias, musicista e escritora. Todos esses nomes participaram este ano da Feira, fizeram o maior sucesso entre o público e ficaram satisfeitos em poder voltar ao evento para novos lançamentos em 2018.

Entre os convidados que nunca estiveram na Feira do Livro de Joinville ou já participaram há mais tempo, estão confirmados: o mineiro Affonso Romano de Sant’Anna, poeta, cronista, jornalista e autor de mais de 40 livros; Celso Sisto, escritor, ilustrador, contador de histórias e responsável pela formação de inúmeros grupos de contadores; Leo Cunha, escritor, tradutor e jornalista também mineiro e autor de mais de 40 obras infantis e juvenis, além de crônicas e traduções; Léonora Miano, escritora romancista franco-camaronesa que virá da França para mostrar suas importantes e mais recentes obras na Feira do Livro de Joinville; a escritora e jornalista ítalo-brasileira com mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior Marina Colasanti; Marisa Lajolo, ensaísta, pesquisadora, crítica literária, autora de literatura juvenil e professora universitária paulista; Matheus Leitão Netto, escritor e jornalista, especializado em jornalismo investigativo, filho de Miriam Leitão e autor de Em nome dos pais; Mary e Eliardo França, casal de escritores mineiros que tem mais de 300 livros infantis publicados; Nara Vidal, escritora também mineira, autora de livros infantis, juvenis e agora também adultos; Pedro Bandeira, escritor paulista que está entre os escritores de literatura infanto-juvenil mais vendidos no Brasil; Rogério Delayon, violonista, arranjador, compositor e produtor musical; Thelmo Lins, cantor, compositor, ator, produtor cultural, jornalista e escritor; e Vladimir Netto, jornalista e escritor, que virá à Feira do Livro com o irmão Matheus e a mãe Miriam Leitão e tem entre seus trabalhos o livro Lava Jato, de 2016.

Caráter didático e de capacitação

A Feira do Livro de Joinville tem um forte caráter didático não só pelo incentivo geral à leitura em todas as idades, mas pelas ferramentas que oferece previamente e durante todo o evento. Um exemplo é o Seminário Catarinense de Educadores e Mediadores de Leitura, oferecido gratuitamente aos professores, mediadores de leitura e educadores em geral, com certificado e carga horária de 20 horas.

Entre os objetivos do Seminário, que em 2018 chega a segunda edição, estão a reflexão e discussão em torno de questões relevantes da educação e da leitura, a experiência prática no aproveitamento da leitura literária em sala de aula e em bibliotecas, a fruição estética pela participação em espetáculos baseados na leitura, e o contato com grande variedade de obras literárias e relativas à educação, no ambiente da Feira do Livro. A programação do Seminário conta com palestras, oficinas, mesa redonda e debates com algumas das atrações convidadas da Feira.

Outro destaque são os concursos promovidos pela Feira e que envolvem os amantes das letras na construção de novas histórias.

- Concurso Leitores de Joinville, que vai para sua terceira edição promovendo a leitura de jovens estudantes de diversas escolas de Joinville. O envolvimento começa bem antes do início da Feira, pois as escolas incentivam seus alunos e até produzem aulas específicas de redação tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio. Os trabalhos selecionados em cada escola são apreciados por uma Comissão Julgadora da Feira, que indica os melhores em cada categoria, levando em conta a clara autoria do aluno, originalidade e adequação dos comentários sobre o texto produzido a partir de uma das obras indicadas no regulamento.

- Contadores de História, que oferece uma oportunidade para quem quer encantar as crianças narrando uma historinha para elas. Quem decide se aventurar nesta importante fantasia infantil escolhe uma das obras listadas, segue o passo a passo do regulamento e tem a chance de ser selecionado para fazer uma audição dias antes da Feira. Os selecionados se apresentam como parte da programação do evento.

- A novidade para 2018 é a criação do Prêmio Joinville de Criação Literária que dará mais uma oportunidade de destacar os amantes da escrita por intermédio de suas próprias criações. Em breve o regulamento para todas essas atividades estarão disponíveis no site da Feira do Livro, edição 2018.

Serviço:

15ª Feira do Livro de Joinville

Tema: “Era Uma Vez...Muitas Histórias”

Quando: de 8 a 17 de junho/2018

Onde: Expocentro Edmundo Doubrawa – Centreventos Cau Hansen – Joinville/SC

Autor homenageado: Walcyr Carrasco

País homenageado: Alemanha

Entrada gratuita

