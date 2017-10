Disney coloca personagem gay pela primeira vez em série infantojuvenil

Andi Mack 27/10/2017 | 16h11 Atualizada em

Pela primeira vez em sua história, o Disney Channel apresentará uma trama centrada em um personagem homossexual que vive a descoberta de sua orientação sexual. A série em questão trata-se de Andi Mack, que chegou ao Brasil em setembro e estreia sua segunda temporada na próxima sexta-feira na televisão norte-americana.

No episódio de abertura, os melhores amigos Andi (Peyton Elizabeth Lee) e Cyrus (Joshua Rush) começam a perceber que estão atraídos um pelo outro.

Criado pela roteirista de Sex and the City, Terri Minsky, o seriado gira em torno da adolescente Andi, de 13 anos, em sua busca por espaço e as muitas maneiras de viver a vida.

– Andi Mack é uma história sobre jovens tentando descobrir quem são – declarou um porta-voz do Disney Channel nesta quinta-feira (26).

No Instagram, o ator Joshua Rush disse que a série "dá aos adolescentes, seus familiares e mentores uma maneira significativa de falar sobre esses temas e poder decidir os seus futuros".

– Estou muito orgulhoso de dar vida à história revolucionária de Cyrus e por vocês verem no que estivemos trabalhando – postou.