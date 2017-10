Diretor da Escola Bolshoi, de Joinville, compõe júri técnico da Dança dos Famosos neste domingo

Dança 15/10/2017 | 19h00 Atualizada em

O diretor da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, o pianista Pavel Kazarian, faz parte da equipe de jurados técnicos do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão, neste domingo (15). O programa da Rede Globo exibido pela NSC TV, a partir das 19h, apresenta ao público nesta noite as coreografias dos participantes masculinos da competição.

Confira mais notícias de Joinville e região

O russo mais conhecido dos joinvilenses é responsável por avaliar os passos de Raul Gazolla, Thiago Pereira, Rafael Zulu, Joaquim Lopes, Lucas Veloso e Nicolas Prattes no ritmo country.

Essa é a segunda vez que Kazarian compõe a mesa do júri. No ano passado ele avaliou a disputa do forró entre a funkeira Valesca e as atrizes Letícia Lima, Leona Cavalli, Solange Couto e Sophia Abrahão. A ocasião também marcou a primeira vez em que a Escola Bolshoi do Brasil, sediada em Joinville, apareceu no programa dominical.