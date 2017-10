Culinária gaúcha é tema de festival gastronômico em Joinville neste domingo

Gastronomia 24/10/2017 | 14h47 Atualizada em

A culinária da gaúcha começou no campo e ainda ostenta uma forte influência da vida campeira, basicamente da Campanha Gaúcha, com suas vastas extensões de campos e economia baseada em agricultura e pecuária, especialmente na criação de gado. Podemos considerar que a carne bovina gaúcha está entre as melhores do mundo e os pratos típicos são cheios de simplicidade e sabor.

O público poderá saborear pratos como: Maionese (Salada de batata); Arroz Carreteiro com carne frescal; Costela assada; Salada de radiche com bacon e vinagrete de cebola; Polenta com ragu de linguiça; Banana caramelada com farofa de cuca; e Sagu de vinho com creme de baunilha. O valor do quilo do buffet varia de acordo com o local (veja abaixo a relação dos restaurantes).

O evento Sabores do Brasil neste ano celebra as tendências e a influência dos temperos e sabores do mundo na gastronomia brasileira. De acordo com a gerente de Saúde do Sesc em Santa Catarina, Jéssica da Luz Pereira Pucci, "a culinária gaúcha é saborosa e variada, misturando o tempero brasileiro, italiano e alemão e cultivando o valor cultural e a nostalgia do campo. A culinária regional adquiriu uma característica diferenciada, ainda mais pelo seu clima frio e seus pratos típicos assumem uma posição especial nesta gastronomia cheia de história e tradição."

No próximo mês poderá ser apreciado pratos da culinária mexicana (novembro). O público poderá degustar deste mosaico cultural e gastronômico – variado, democrático, multicultural e saboroso. Clique aqui para mais informações e valores.

Restaurantes participantes na região:



Sesc em Joinville (Almoço)

Rua Itaiópolis, 470

Centro – Joinville/SC

Fone: (47) 3441.3300



Sesc em Jaraguá do Sul (Almoço)

Rua Jorge Czerniewicz, 633

Jaraguá do Sul/SC

Fone: (47) 3275.7800