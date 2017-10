Confira os eventos da Semana Lixo Zero Joinville programados para esta terça-feira 

Semana Lixo Zero 24/10/2017 | 08h22 Atualizada em

A agenda de atividades da Semana Lixo Zero Joinville 2017 desta terça-feira tem várias opções para quem quer saber como diminuir sua produção de lixo e colaborar com a sustentabilidade ambiental. As atividades serão realizadas em várias partes da cidade, com entrada gratuita. Confira os principais eventos:

Reunião aberta da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/Joinville

Os temas em destaque serão o consumismo e o consumo consciente. A reunião inicia às 9h. A sede da OAB/Joinville está localizada na rua Amazonas, 46, Saguaçu.

Intervenção: Basquete de Resíduos

Será uma brincadeira com as pessoas que estiverem passando pela Praça Nereu Ramos e quiserem participar. A brincadeira consiste em acertar um resíduo, entregue pelo grupo Engenheiros Sem Fronteiras, no coletor correto, identificados conforme as cores da coleta seletiva, jogados de uma distância previamente definida. Inicia às 14h30. A Praça Nereu Ramos está localizada na rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro.

Oficina Sabor de Sobra

Um workshop sobre o não desperdício de nenhuma parte do alimento, utilizando as cascas e as “sobras”. Dessa forma, além de aprender a fazer receitas sem nenhum desperdício, as lições serão colocadas em prática, organizando um delicioso banquete com as receitas preparadas durante a oficina. A oficina inicia às 16h no laboratório pedagógico do curso de Gastronomia da Univille, localizada na Rua Paulo Malschitzk, 200 - Zona Industrial Norte.

Oficina das Mariazicas

Oficina de reparos em bicicletas, voltada exclusivamente pata mulheres, ministrada pelas meninas do grupo Mariazica. Inicia às 19h no Ginásio de Esportes da Udesc Joinville, localizada na Rua Paulo Malschitzki, 200 , Zona Industrial Norte.

2º dia do Fórum Organizando: cultivo, alimentação e compostagem

Vários especialistas em assuntos como produção sustentável de alimentos, o impacto dos nossos hábitos alimentares no meio ambiente, o que fazemos com os resíduos orgânicos que geramos diariamente, além de questões como agrotóxicos, monocultura e saúde se reúnem no “Fórum Organizando: Cultivo, Alimentação e Compostagem”. O evento ocorre das 19h às 22h no Teatro do Sesc Joinville, localizado na rua Itaiópolis, 470, América. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://goo.gl/MguGMy.

