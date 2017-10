Confira opções de gastronomia para restrições alimentares em Joinville 

Variedades 24/10/2017 | 07h15 Atualizada em

As opções vão de lanches a doces para pessoas que não podem ou não querem ingerir leite, farinhas, carne e outros ingredientes

Be Free Gastronomia Funcional

Foco: lowcarb, sem glúten, sem lactose e sem açúcares

Serviço: encomendas

Produtos: doces, pães e pastas

Onde comprar: (47) 99144-8079

Bem Estar Veg

Foco: veganos

Serviço: ponto de vendas

Produtos: massas, queijos, cervejas especiais, chocolates, molhos, entre outros

Onde comprar: rua Anita Garibaldi, 830, Anita Garibaldi

Casa da Chef Maria Lutke

Foco: sem glúten e sem lactose

Serviço: confeitaria

Produtos: doces, salgados, pães, pizzas e bebidas

Onde comprar: rua Ijuí, 62, Anita Garibaldi

Di Mangiare

Foco: alimentos sem glúten e sem lactose

Serviço: fabricante

Produtos: pães, bolos, biscoitos, farinhas e misturas

Onde comprar: panificadoras e lojas de produtos naturais

Don Edu Delícias sem Glúten

Foco: sem glúten

Serviço: encomendas

Produtos: doces e salgados

Onde comprar: por encomenda, no telefone (47) 98808-6365 e no e-mail donedudocesesalgados@gmail.com

Essência de Baunilha Alimentos sem Glúten e Lactose

Foco: sem proteína do leite, sem lactose, sem glúten

Serviço: cafeteria, ponto de vendas e encomenda

Produtos: doces, salgados, biscoitos, bebidas, entre outros.

Onde comprar: rua Visconde de Mauá, 1.837, Santo Antônio.

Formosa Restaurante Vegetariano

Foco: vegetarianos e veganos

Serviço: restaurante

Produtos: refeições

Onde comprar: rua Presidente Prudente de Moraes, 1.294

Gaya Tree - Alimentos que Nutrem

Foco: veganos, redução de açúcares

Serviço: encomendas e eventos

Produtos: salgados, doces e pastas

Onde comprar: (47) 99700-5040

Ipê Amarelo Cozinha Vegetariana

Foco: vegetarianos e veganos

Serviço: encomendas

Produtos: refeições

Onde comprar: (47) 999213-8061 e ipeamarelojoinville @gmail.com

Lait de Riz

Foco: sem leite, sem lactose, sem glúten, sem soja, sem açúcar

Serviço: cafeteria

Produtos: doces, salgados, pães e refeições

Onde comprar: rua Otto Boehm, 932, América

Light Ideal

Foco: sem glúten e sem lactose, veganas e low carb

Serviço: restaurante e delivery

Produtos: refeições

Onde comprar: rua João Colin, 2663, América

Mundo Fit Confeitaria

Foco: low carb, sem glúten, sem lactose, sem leite, sem açúcar

Serviço: cafeteria, restaurante e ponto de venda

Produtos: doces, salgados, refeições e bebidas

Onde comprar: rua Visconde de Taunay, 1.102, loja 2, Atiradores

Madreveg Culinária Vegana

Foco: veganos, sem lactose e sem glúten

Serviço: encomendas e eventos

Produtos: refeições, doces, salgados, pães

Onde comprar: (47) 99942-6572 e madreveg@gmail.com

Mimome Natural

Foco: sem glúten, sem lactose, sem açúcar

Serviço: cafeteria, encomendas

Produtos: doces, salgados, pães e pastas

Onde comprar: rua Itajuba, 768, Bom Retiro (anexo à Arena Opa Bier)

Ming Zhou Restaurante Vegetariano

Foco: vegetarianos, veganos

Serviço: restaurante

Produtos: refeições

Onde comprar: rua São Paulo, 651, Bucarein

Nature Veggie

Foco: vegetarianos, veganos, sem lactose

Serviço: Encomendas

Produtos: bombom, hambúrguer, leite e maionese vegetal

Onde comprar: (47) 98882-8228

Plis Café

Foco: low carb, sem glúten e sem lactose

Serviço: cafeteria

Produtos: doces, salgados e bebidas

Onde comprar: rua José de Alencar, 140, América

Pomar Verde

Foco: sem glúten, sem lactose e pouco sal e açúcar.

Serviço: cafeteria, restaurante e ponto de vendas

Produtos: refeições, salgados e doces

Onde comprar: rua Lages, 826, anexo à Academia Personal - Gym & Lifestyle

Pura Vida

Foco: low carb, sem glúten e sem leite/lactose

Serviço: mercearia, café e refeições

Produtos: refeições, doces, salgados e bebidas

Onde comprar: rua Ministro Calógeras, 1.514, Anita Garibaldi

Rabanete Vegan Food

Foco: veganos

Serviço: encomendas

Produtos: doces, salgados, hambúrgueres, pães, entre outros.

Onde comprar: (47) 99725-6856 ou rabaneteveganfood@hotmail.com

Salvador Vegan Café

Foco: veganos

Serviço: cafeteria

Produtos: doces, salgados e bebidas

Onde comprar: rua Henrique Meyer, 61, Centro

SOS Alergia

Foco: sem ovos, sem proteína do leite, sem lactose, sem glúten, sem soja, sem açúcar.

Serviço: ponto de vendas

Produtos: doces, salgados, biscoitos, pães, entre outros.

Onde comprar: rua Quinze de Novembro, 761, loja 2, Centro

Urban Garden Alimentação Consciente

Foco: low carb, sem lactose, sem glúten, sem açúcares

Serviço: cafeteria e ponto de vendas

Produtos: doces, salgados, refeições

Onde comprar: rua Dona Francisca, 1.113, loja 08, Saguaçu

Villarejo Cozinha Veg

Foco: veganos

Serviço: restaurante

Produtos: refeições

Onde comprar: rua Vargeão, 119, ao lado do Centreventos Cau Hansen