Centenas de pessoas aproveitam a 9º Stammtisch de Joinville

Festa 21/10/2017 | 15h17 Atualizada em

Centenas de pessoas aproveitaram o sábado para se divertir entre amigos em Joinville. Com gastronomia e muito chope, foliões aproveitaram a 9º Stammtisch de Joinville, na Via Gastronômica. Em 2016, o evento levou mais de 25 mil pessoas à rua Visconde de Taunay. Pelo número de barracas inscritas neste ano, um novo recorde de público é esperado pelos organizadores. A 'Stamm' continua até as 17 horas deste sábado.

A chuva fina que caiu durante o dia na cidade não impediu que os grupos aproveitassem o evento. Muitas pessoas procuravam abrigo embaixo das barracas e ali continuavam a festa. Alguns grupos mantiveram também a tradição alemã, usando trajes e tocando músicas típicas. A estimativa é que cento e cinquenta grupos se reunirão na Via Gastronômica ao longo do dia. A programação inclui música típica alemã, com apresentação das bandas Rothemburg e Alemão Preto, e a presença das princesas e rainha da Festa das Flores.

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

O evento é promovido pela Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville (CDL), que reúne os principais restaurantes da cidade. Para quem quer participar da festa, mas não faz parte de nenhum grupo, todos os restaurantes da Via Gastronômica estarão abertos desde cedo.

No cardápio, várias opções de cervejas e chopp, além de cervejas artesanais, comidas típicas e comidinhas de boteco. Alguns dos restaurantes prepararam um cardápio especial para o Stammtisch.