Casal que se conheceu na frente do cinema celebra reabertura de salas em Joinville

Cinema 25/10/2017 | 10h35 Atualizada em

Foi na época em que não havia celular com câmera e os encontros eram marcados pelo Orkut que Jonathan Santos, 26 anos, conheceu Katia Silveira Dias, 28 anos. A extinta ferramenta que denunciava quem visitou seu perfil na rede social delatou a presença de Katia no perfil de Jonathan. Os dois começaram a conversar pela Internet, mas o encontro mesmo só aconteceu meses depois.

Marcaram de se ver na frente do cinema do Cidade das Flores. Depois disso, toda quarta-feira era dia de filme, pipoca e namoro. As telonas do antigo Cine Cidade fizeram parte da história de Jonathan e Kátia, que guardam até hoje alguns bilhetes de entrada para os filmes.

— Não temos registro porque na época nem câmera no celular tinha, mas o local sempre foi nosso ponto de encontro —, diz o operador de eletro erosão.

Depois de anos apenas na lembrança e nove anos e meio de namoro, eles vão poder ter o gostinho de relembrar estes momentos. É que depois de sete anos - foi no segundo semestre de 2010 que as salas de exibição do Shopping Cidade das Flores, então sob gerência do Grupo Arco-íris, fecharam definitivamente - o cinema vai reabrir nnesta quinta-feira, no mesmo lugar. Claro que completamente reformuladas.

O empreendimento é uma parceria do shopping com a empresa Cine Uniplex, de São José do Rio Preto (SP). São duas salas, cada uma contará com 220 lugares, sendo que uma delas será equipada com tecnologia 3D. Segundo a direção do shopping, o investimento gira em torno de R$ 2 milhões.

A estreia ocorre com o filme Thor Ragnarok. Os horários e valores ainda não foram repassados pelo shopping.