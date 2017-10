Bierville supera expectativa de público total já na terceira noite 

Evento 14/10/2017 | 14h06 Atualizada em

A 3ª edição da Bierville, Festa da Cerveja de Joinville, já superou a expectativa de público total do evento já na terceira noite. Nos três primeiros dias, cerca de 16 mil pessoas marcaram presença no Complexo Expoville. Essa era a expectativa para os quatro dias de festa, que termina neste sábado.

A partir das 17 horas, os portões estarão abertos ao público, com a presença de 16 cervejarias artesanais, gastronomia diversificada, que inclui buffet típico germânico, hambúrgueres e doces gourmet, sanduíches, batata recheada, lanches e porções.

Um dos destaques da programação deste sábado será o concurso do “Chope em Dúzia”. A partir das 18 horas, o público poderá se inscrever para participar da brincadeira: quem conseguir tomar doze copos de chope, em menos tempo, sem deixar escorrer, será o ganhador. Haverá seis vagas disponíveis e as inscrições deverão ser feitas diretamente no palco da Bierville.

Homenageando as tradições germânicas, às 17 horas terá início o 1º Encontro de Dança Folclória da Bierville, com a participação de aproximadamente cem dançarinos, integrantes de grupos vindos de Pomerode, Jaraguá do Sul, Guaramirim e Curitiba.

A programação musical também promete fazer o público dançar e aproveitar o último dia de festa. Das 17h45 às 18h30, Kinderband, de Joinville. Das 19h30 às 21h30, a tradicional banda Cavalinho, de Blumenau, traz a alegria brasileira com sotaque alemão, e suas famosas coreografias “Chucrute Music”. E a partir das 22 horas, a Stadkapelle, Banda Municipal de Blumenau, sobre ao palco como última atração do evento

Horário de verão

Vale lembrar que a o horário de encerramento da Bierville, será à uma hora da manhã, já considerando o novo horário de verão, que inicia à meia-noite de sábado para domingo.

Neste sábado, os ingressos para a Bierville custarão R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) e o estacionamento será gratuito.

Foto: Divulgação / Bierville

O QUÊ: 3ª Bierville – Festa Alemã de Joinville.

QUANDO: quarta-feira, a partir das 19 horas. Quinta-feira, das 11h à 1h da manhã; na sexta-feira, das 19h à 1h da madrugada; e no sábado, das 17h à 1h da manhã.

ONDE: Centro de Convenções e Exposições da Expoville (rua Quinze de Novembro, 4315, Glória, Joinville).

QUANTO: hoje, ingressos a R$ 10. Amanhã, gratuito até as 17 horas e a R$ 15 a partir deste horário. Na sexta-feira e no sábado, a R$ 15. Em todos os dias haverá meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e acima de 60 anos.