Bierville, de Joinville, registra aumento de público na terceira edição

A 3ª edição da Bierville — Festa da Cerveja de Joinville superou a expectativa de público total do evento do ano passado. Nos quatro dias de festa, 20.644 pessoas marcaram presença no complexo da Expoville. Na sexta-feira, o público total havia ultrapassado a marca de 16 mil pessoas, superando a presença em 2016, que registrou 14 mil pessoas. No último dia do evento, sábado, 4.544 visitantes passaram pelo pavilhão da festa realizada na Expoville.

A edição de 2018 já está sendo planejada. Segundo Develon da Rocha, diretor da Sol Eventos, empresa organizadora da Bierville, uma das mudanças poderá ser a ampliação do horário em dias específicos. A próxima edição não tem data fechada, mas a ideia é de que seja realizada no mesmo período do feriado de 12 de outubro. Outra ideia é que o números de rótulos de cervejas artesanais seja aumentado.

Sobre o consumo de cerveja, Develon também comemora o sucesso do evento.

— A média ultrapassou um litro por pessoa. Houve cervejaria que chegou ao fim do evento com o estoque da bebida zerado — afirmou.

