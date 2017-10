Após suspensão, organização anuncia novas eleitas no concurso da realeza da Oktoberfest 2018

Reviravolta 23/10/2017 | 11h59 Atualizada em

Depois da suspensão do concurso da realeza da 35ª Oktoberfest na noite de domingo, a organização da festa confirmou um erro no sistema de contagem da pontuação das candidatas e anunciou por volta das 11h desta segunda-feira os nomes da nova rainha, primeira e segunda princesas do evento.

Com isso, Karoline Gehrke foi eleita rainha da festa, Daniele Kirsten a primeira princesa e Daniela Provesi a segunda princesa. A organização se reuniu com as 10 finalistas pouco antes do anúncio e fez publicamente um pedido de desculpas pelo erro.

Segundo a organização, os próprios jurados detectaram o erro no resultado do concurso que foi anunciado durante o encerramento da festa no domingo.

— Quando fizemos a contagem correta, vimos o erro. Os jurados hoje também estiveram aqui e fizemos uma recontagem na frente deles para provar a veracidade das informações. Conversamos pessoalmente primeiro com as candidatas que foram anunciadas no domingo e depois com as demais candidatas e pedimos desculpas pelo erro — afirma Luiz Cláudio Koerich, diretor de eventos do Parque Vila Germânica.

Veja o momento em que ele anuncia os nomes da nova realeza:

Em seguida, as três vencedoras vestiram o traje típico e foram coroadas pela organização:

Foto: Aline Camargo / Jornal de Santa Catarina