Rubens: Joinvilense Mário Ghanna fará gravação ao vivo de DVD em Curitiba

Mal lançou o segundo disco de estúdio, Manual de Festa do Rei do Traje Invisível, e Mário Ghanna se prepara para inundar as prateleiras físicas e virtuais com um DVD ao vivo. O cantor e compositor de Joinville marcou para 26 de agosto a gravação de Meio Blues, Meio Samba – Mario Ghanna ao vivo em Curitiba.

O intimista show no Estúdio Click Audioworks contará com 12 faixas, incluindo duas inéditas. O músico espera que o DVD ajude a chamar a atenção para o Manual de Festa..., que foi pouco divulgado.

– Como sou independente, tenho que aproveitar essas chances. Surgiu a oportunidade de gravar agora, e era algo que eu iria fazer mesmo, mas só no começo do ano que vem. Mas o lançamento do DVD só será depois que eu trabalhar mais o disco mesmo – avisa Ghanna.



Parada vencedora

O Sesc anunciou no domingo passado os vencedores da edição de 2017 do concurso nacional Jovens Dramaturgos, e lá estava o nome do autor joinvilense Giovanni Arceno. Ele foi premiado com uma residência artística no Rio de Janeiro graças à peça A Próxima Parada é o Sujo, adaptação de um antigo conto seu, que também será publicado junto com os outros quatro textos vencedores até o final do ano. Arceno estreou na literatura com Vitória, lançado em fevereiro pela editora carioca Oito e Meio, e trabalha num segundo livro.

– Este vou escrever com bastante paciência, porque a história é muito mais madura e é minha tentativa de emplacar algo mais robusto, literariamente falando – adianta.

Agora, desplugados

Ia quase esquecendo de avisar por aqui sobre a volta da banda Nenhum de Nós a Joinville, passado pouco mais de um ano de sua última passagem pela cidade. Será no dia 30 de setembro, novamente no Teatro da Liga. Os ingressos estão à venda no site ticketcenter.com.br, e sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto na compra antecipada. Mas desta vez o quinteto gaúcho virá com o show Acústico 1+2 = 30, que estreou em outubro, em Porto Alegre, como parte das comemorações pelos 30 anos de estrada. Nele, é repassada boa parte do repertório dos dois discos ao vivo ¿desplugados¿ lançados pelo grupo, em 1994 e 2003.

Single

O cantor e compositor de Joinville Jesus Luhcas lançou ontem, na plataforma Spotify, a música E Eu. Ela integra a playlist do Projeto Nuovo, concebido pelo produtor paulista Xuxa Levy para revelar novos nomes da música nacional. Jesus ainda não decidiu se a faixa estará no disco Isso é Amor, que continua em campanha de financiamento coletivo no site Catarse.me.

Escolhido

O espetáculo de manipulação de objetos Fadas, da Essaé Cia. Teatral, será o único representante catarinense no 21º Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens (Fenatib), que Blumenau sediará entre 10 e 17 de novembro. A trupe de Joinville foi um dos 12 espetáculos selecionados – dentre 119 inscritos de 14 Estados – pelo Instituto de Artes Integradas de Blumenau junto com a Fundação Cultural, que analisaram a qualidade dos elementos dos espetáculos e a valorização da inteligência e capacidade de compreensão das crianças, entre outros critérios. Além dos 12 escolhidos, outros 13 espetáculos aguardam na suplência.

Frase do dia

Todos nós temos aquele tiomal-humorado e fortemente armado que vem do futuro.

Ryan Reynolds dá as boas-vindas no Twitter à primeira olhada em Josh Brolin como Cable, mutante que será uma das atrações de Deadpool 2, previsto para março do ano que vem. Logo depois, o próprio ator publicou a foto acima em sua rede social. Detalhe: em 2018, Brolin aparecerá na pele de outro personagem da Marvel, o vilão Thanos, em Vingadores: Guerra Infinita.