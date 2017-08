Rubens: Escritor joinvilense David Gonçalves lança novo livro /

Orelhada 10/08/2017 | 05h45 Atualizada em

Como ¿pé-vermelho¿ que se considera, o escritor David Gonçalves – nascido na paranaense Jandaia do Sul, mas radicado há décadas em Joinville – buscou as próprias raízes para acrescentar mais uma obra a sua já extensa bibliografia. Pés-vermelhos, que ele lança nesta quinta-feira, às 19h30, na Sociedade Harmonia-Lyra, é, em suas palavras, um ¿romance-saga¿ que tem o Norte do Paraná, cenário da infância do escritor, como palco.

Mas não se trata de um biografia, mas um reavivar da caótica colonização em terras roxas, um laboratório étnico temperado com cobiça, crendices, pactos, surrealismo e calor humano. O livro está saindo pela Sucesso Pocket, editora de Gonçalves.



Flora Matos em Joinville

Uma das principais vozes femininas do rap/hip-hop nacional, a brasiliense Flora Matos retorna a Joinville nesta quinta-feira à noite para ser a principal atração da festa Hip Hop de Quinta, no Let it Be Pub. Na bagagem, ela traz material que estará no disco de estreia, previsto para sair em setembro. Mas é de se esperar o hit Pretin e singles que ela vem lançando desde 2009, como Esperar o Sol, Preta da Quebrada, Vish Gang, Igual Manteiga, Canta pra Chamar, Quando Você Vem e Como Faz. Os ingressos estão à venda nas lojas Manhattan Store Teahupoo.



Musical

Parte das comemorações pelos 20 anos da Rádio Udesc, o espetáculo A Era do Rádio passa pelo Teatro Juarez Machado hoje, às 20 horas. Com presença de vários grupos da produção artística da universidade, os tempos de ouro do dial são recriados por músicas das décadas de 40 e 50, intercaladas por intervenções cênicas.Os ingressos já estão esgotados.



Cinema

Principal estreia nos cinemas nesta quinta-feira é a ficção científica Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, dirigida por Luc Besson e o filme mais caro já feito na França. A trama se passa no século 28, quando a Terra é defendida pelos agente intergalácticos Valerian e Laureline. Ao chegarem à estação espacial Alpha, a dupla é encarregada de recuperar um misterioso artefato, mas se veem numa conspiração que pode destruir a vida no lugar.