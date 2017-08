Rubens: Deficientes auditivos passam a contar com legenda descritiva em cinemas de Joinville

Orelhada 11/08/2017 | 05h45 Atualizada em

Não sei se os frequentadores das salas de cinema de Joinville perceberam, mas de um mês para cá pelo menos um filme em cartaz está sendo oferecido com legendas descritivas. Trata-se de um recurso colocado na tela que indica, para os deficientes auditivos na plateia, ruídos e sons importantes para a construção da narrativa. Neste momento, por exemplo, a comédia nacional Malasartes e o Duelo com a Morte (foto) e a animação O Reino Gelado: Fogo e Gelo contam esse auxílio em uma sessão cada.

Segundo a gerência das salas do Garten Shopping, não houve orientação específica da direção da empresa GNC quanto à obrigatoriedade ou não da legenda descritiva, mas sabe-se que a acessibilidade para deficientes visuais e auditivos nas salas de cinema está prevista na lei de 2015 que criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Em março, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) lançou o Programa de Apoio à Distribuição de Conteúdo Acessível, que contempla empresas distribuidoras com recursos para a execução de serviços de legendagem, legendagem descritiva, libras e audiodescrição. Eles serão destinados a filmes, nacionais ou estrangeiros, a serem exibidos comercialmente até 30 de junho de 2018.

Diretora do grupo de teatro Libração, formado por jovens surdos, Manoella Carolina Rego comenta que a boa nova já chegou aos deficientes auditivos de seu círculo de amizades. Segundo ela, os que frequentam cinema não têm problemas para entender o contexto da história, mas demoram um pouco mais para perceber certas situações diante da reação das outras pessoas na sala. Por isso, a legenda descritiva vem a calhar.

– O mais legal disso é com relação aos filmes nacionais, que não contam com legendas no cinema – destaca Manoella.



Concertos roqueiros

Bruno Hrabovsky esteve pela primeira vez em Joinville em 2015 Foto: daniel castellano / Divulgação

Foi em 2015 que o músico curitibano Bruno Hrabovsky esteve pela primeira vez em Joinville oferecendo algo até inusitado: um concerto ao piano cujo repertório consistia exclusivamente de clássicos e sucessos de várias eras e correntes do rock internacional. Com um canal no YouTube com mais de quatro mil seguidores e 200 vídeos postados, ele circula pelo País a bordo da proposta e retorna a Joinville hoje, onde apresenta o espetáculo Rock ao Piano no Teatro Juarez Machado. Radiohead, Queen, Pearl Jam, Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones, Beatles e até Metallica e Black Sabbath serão reinterpretados a partir das 20h30. Ingressos no site ticketcenter.com.br e na Target Idiomas. Sócios do Clube do Assinante e acompanhantes têm desconto de 50% na compra antecipada do ingresso no site Ticketcenter.

Frase do Dia

Não é a volta dos Tribalistas, porque os Tribalistas nunca foram. A gente sempre esteve aí. (...) A música fala da convivência com as diferenças. A gente vê um momento em que está tudo muito dividido e a gente gosta de poder juntar as coisas e poder conviver com os paradoxos e viver nossas contradições.

Arnaldo Antunes na transmissão via Facebook, na quarta-feira, que anunciou o primeiro disco em 15 anos do grupo formado por ele, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Ele também comentou sobre Um Só, uma das quatro faixas da nova safra apresentadas pelo trio. O álbum completo sai até o fim do mês, junto com um DVD. Foto: instagram / Reprodução

Balé cancelado em Jaraguá

O povo da região Norte que esperava ver de perto o centenário Kiev Ballet em Jaraguá do Sul terá que rodar uns quilômetros a mais e ir até Florianópolis para assistir ao grupo ucraniano. A apresentação dos balés O Lago do Cisne e A Bela Adormecida, que aconteceria no dia 18, na Scar, foi cancelada pela produção do evento por problemas de logística. Na Capital, a companhia se apresenta no dia 19, no Teatro Ademir Rosa. Os ingressos estão sendo vendidos no site da Blueticket.

Na fila

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Não parece, mas o pessoal responsável pela intervenção aí ao lado garante que o mural no Salvador Vegan Café, no Centro de Joinville, não está finalizado. Enfim, os acréscimos e retoques serão feitos amanhã, para todo mundo ver, a partir das 15 horas. O painel tem inspiração no jogo eletrônico Tetris, que também serve de base para as obras individuais da exposição que abre no mesmo dia, hora e local.

Pousos e decolagens

No Dia Mundial da Fotografia, em 19 de agosto, o Aeroporto de Navegantes promoverá a segunda edição do Spotter Day Infraero, quando até 40 fotógrafos (amadores e profissionais) serão liberados para acompanhar pousos e decolagens em uma área totalmente restrito e liberada excepcionalmente para a ocasião. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e se inscrever pelo site spotterdayinfraero.com.