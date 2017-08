Rubens: Confira o que terá nos 11 dias da Feira do Livro de Jaraguá

Orelhada 09/08/2017 | 20h37 Atualizada em

Se as estimativas dos organizadores da Feira do Livro de Jaraguá se confirmarem, cerca de 65 mil pessoas serão afetadas pelos efeitos da arte na área da Scar desta quinta-feira até o dia 20. A começar pela literatura, claro, foco do evento que chega à 11ª edição investindo forte numa programação que busca incentivar o prazer da leitura e também a reflexão e o questionamento por meio do encontro com figuras de destaque no âmbito das palavras.



Confira outras colunas de Rubens Herbst.

Leia as últimas notícias de Joinville e região no AN.com.br



O multiartista mineiro Ricardo Aleixo, finalista dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti; o jornalista, escritor e blogueiro Eduardo Spohr; o jornalista, cronista e escritor Fabrício Carpinejar (foto); e a atriz, roteirista e escritora Fernanda Young são os convidados especiais da feira, que ainda oferece uma vasta gama de apresentações artísticas, lançamentos de autores regionais e estandes de venda de livros espalhados por 1.000 m² do centro cultural jaraguaense.



Os portões abrem de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 21 horas; aos sábados, das 9 horas às 19 horas; e aos domingos, das 10 horas às 18 horas, sempre com entrada livre. A seguir, o papo que a coluna levou com o coordenador (e escritor) João Chiodini.



Em função da crise financeira, houve alguma dificuldade a mais para a feira sair do papel neste ano?



João Chiodini – Não houve dificuldade. Desde o início do planejamento, nossos patrocinadores e parceiros já sinalizaram sua participação e o montante de aporte. Conseguimos nos programar com mais tranquilidade, comparado ao ano passado.



Algum enfoque especial da programação?



Chiodini – A programação deste ano está focada de acordo com nosso tema: literatura em todos os sentidos. Selecionamos quatro grandes escritores para enfatizar essa ideia: o Eduardo Spohr, que trabalha na literatura fantástica, de entretenimento; o Fabrício Carpinejar, que tem uma carga lírica e emotiva muito aguçada em seus textos; o poeta Ricardo Aleixo, que tem um trabalho que enfatiza a poesia com grande visão política e social; e a Fernanda Young, que tem um voz feminista muito forte. Pois a literatura é lazer, é educação, é sociedade, é política, é humanidade. Ela tem todos os sentidos.



Que diferenças o público poderá sentir em relação ao ano passado?



Chiodini – Teremos seis espetáculos teatrais e dois shows musicais durante a noite e fins de semana. É uma diferença que o público vai notar. Nos preocupamos em colocar uma grande variedade de ações em horários de lazer para a família toda, não apenas para as crianças, como acontece com as contações de histórias, que acontecem de segunda a sexta, de manhã e à tarde.



A programação tem uma variedade grande de lançamentos de autores locais. Essa é a grande responsabilidade da feira, apresentar novos autores?



Chiodini – Lançamentos locais sempre temos. Cada vez mais. Nossa responsabilidade com os escritores e com a produção local é possibilitar que eles mostrem seus trabalhos e sejam incluídos nas ações de leitura. Com o grande fomento que nossa região tem, formamos cada vez mais escritores que precisam de uma vitrine e uma amplificação de suas vozes. Queremos os escritores conosco, para se mostrarem e também se capacitarem e produzirem um material cada vez melhor.



Em termos de estandes/editoras, quantos são?



Chiodini – Neste ano, temos 16 livrarias na feira. Alguns são os mesmos do ano passado, mas temos novidades neste ano. Vieram uma livraria de comic book, sebos e outras novidades.



PROGRAMAÇÃO



10 de agosto – quinta-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 - Contação de histórias: Histórias de Malasartes (Cia. Essaé - Joinville/SC)

19h – Abertura oficial do evento

19h30 – Musical: Sou Lenda, Sou Maria – Cia Trip de Teatro – Grande Teatro

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



11 de agosto – sexta-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 – Contação de histórias: Por 3 fios (Cia Essaé - Joinville/SC)

19h30 – Anjos e demônios, com Eduardo Spohr (RJ) – Grande Teatro

Pela primeira vez Jaraguá do Sul recebe um ícone da literatura fantástica. Apontado por Paulo Coelho como um dos grandes talentos da nova geração de autores brasileiros, Eduardo Spohr é um dos principais autores de fantasia do Brasil.

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



12 de agosto – Sábado



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

9h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

10h – Lançamento do livro Crimes em nome de Deus – Fernando Bastos

10h30 – Lançamento dos livros Teatro Catarina – 15 anos e A estrada do viajante – Jairo Maciel

11h – Lançamento do livro Liderança e Espiritualidade – Tânia R. G. Nunes (coautora)

11h30 – Lançamento do livro Como escrever ficção – Milton Maciel

13h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

14h – Lançamento do livro Aforismos sobre a vida e a morte – Felipe Bryan dos Santos

14h30 – Lançamento do livro Pavão de seis cores – Lucas Haas Cordeiro

15h – Lançamento do livro O mendigo – Carlos Santhyago

15h30 – Lançamento do livro Mundos Paralelos – A Ponte – Rosana Ouriques

16h – Napo – Um menino que não existe. Cia Abração (Curitiba/PR) - Espetáculo Teatral

17h – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

18h – Sexo, estragos e videotape, com Fernanda Young (RJ) – Grande Teatro

Um debate franco com Fernanda Young sobre seu último livro, ¿Estragos¿, e também sobre a escrita para outras áreas, como televisão e teatro. Escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão brasileira, ela é conhecida por não ter papas na língua e pela ferrenha defesa aos direitos das mulheres.

19h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 13 de agosto – domingo



10h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

10h30, 13h30, 15h30 e 17h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

14h30 – Espetáculo Teatral

14h30 – Lançamento do livro 101 poemas do mar – Luciano Teixeira

15h – Lançamento do livro O Griot – Braulio Cordeiro

17h – Espetáculo teatral – O Patinho Feio – Grupo Gats

18h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 14 de agosto – segunda-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h, 15h30 – Contação de histórias: Histórias à brasileira (Vinicius Mazzon - Curitiba/PR)

19h30 – Amizade também é amor, com Fabrício Carpinejar (RS) – Grande Teatro

Um dos mais destacados autores contemporâneos, Carpinejar é poeta, jornalista e cronista gaúcho. Com 40 obras publicadas, vendeu mais de 250 mil exemplares dos mais distintos gêneros e já ganhou diversos prêmios.

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 15 de agosto – terça-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 – Contação de histórias: Histórias à brasileira (Vinicius Mazzon - Curitiba/PR)

17h às 18h30 – Mesa redonda Perspectivas e tramas da literatura local – com João Borges (SC), Júnior Franco (BA) e Nara Nalú (SC)

19h – Ciranda Literária – mesa redonda " A Produção Literária e o Mercado Editorial" - com Carlos Schroeder, Cristiano Moreira e Elyandria Silva.

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 16 de agosto – quarta-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 – Contação de histórias: Histórias à brasileira (Vinicius Mazzon - Curitiba/PR)

19h – Lançamento do livro Pelo mar, mente e espírito – Mauro Fábio Koch

19h30 – Lançamento do livro Palavra aberta – Nelson Luiz Pereira

20h – Lançamento da Coletânea do I Prêmio IFSC de literatura – Rodrigo Domit (org.)

20h30 – Lançamento do livro O outro lado do vidro – Denise Ravizzoni

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 17 de agosto – Quinta-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 – Contação de histórias: Vanu, o Vampiro Trapalhão (Gats Grupo de Teatro - Jaraguá do Sul/SC)

8h30, 13h30 e 19h30 – 26º Concurso de Declamação

21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 18 de agosto – Sexta-feira



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

8h30, 10h, 14h e 15h30 – Contação de histórias: Vanu, o Vampiro Trapalhão (Gats Grupo de Teatro - Jaraguá do Sul/SC)

8h30 e 13h30 – 26º Concurso de Declamação – Pequeno Teatro

16h – Lançamento do livro O mundo de Herick – Herick Rodrigues Bianchi

16h30 – Lançamento do livro Lucas, o garoto gamer – Ana Rapha Nunes

17h às 18h30 – Mesa redonda o livro adormecido – O escritor que todos somos – com Donald Malschtizky, Milton Maciel e Mariane Eggert Figueiredo – Galpão da Leitura

19h30 – Espetáculo teatral – Só Fridas – Cia Trip Teatro21h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 19 de agosto – Sábado



9h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

9h30, 11h, 13h30, 16h e 17h30 - Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch10h – Lançamento do livro Coração Guarani - Lenda indígena sobre a criação dos animais – Marlete Cardoso

10h30 – Lançamento dos livros Arcanjos Guerreiros Celestiais– Clodoaldo Alves Moreira

11h30 – Lançamento dos livros Lavínia e a Árvore dos Tempos e Lavínia e a Magia Proibida – Lucinei M. Campos

14h – Lançamento do livro 1947 – um verso a mais – Regina Célia de Almeida Scheiner

14h30 – Lançamento do livro Páginas que não li – A J Marchi

15h – Lançamento do livro Atividades Cognitivas e Dinâmicas de Grupo para Idosos – Silvane Penkal (org.)

15h – Espetáculo teatral o Segredo da Janela – Cia Trip Teatro

15h30 – Lançamento do livro Nossas histórias – Bruna Oenning Amador e Milena Meneghelli

16h30 – Lançamento do livro a.C. ...antes da Carolina, d.C. ...depois da Carolina – Mário Cezar da Silveira

18h – Performance Antiboi, com Ricardo Aleixo (MG)

Ao longo de cerca de 50 minutos, o poeta mineiro utiliza recursos técnico-formais emprestados de áreas como a música, a radioarte, o vídeo e o teatro para levar adiante suas pesquisas em torno do conceito de ¿poesia expandida¿. Multifacetado, Aleixo é escritor, artista visual, sonoro, cantor, compositor, performer, ensaísta e editor.

19h – Término das atividades no Galpão da Leitura e Teatros



Dia 20 de agosto – Domingo



10h – Início das atividades no Galpão da Leitura e Teatros

10h30 – Lançamento do livro A marca do renascimento – Patrícia Ceruti Pedri

11h – Lançamento do livro InspirAlma – Rosana Ritzmann

11h30, 13h30, 15h30 e 17h30 – Contação de histórias: Viramundo - Histórias do mundo todo – Leomir Bruch

14h30 às 18h – Apresentação das obras dos membros da Seccional Jaraguá do Sul da Academia de letras do Brasil (ALBSC), no Palco das Histórias

18h – Espetáculo teatral O Flautista de Hamelin – Cia Trip Teatro

18h – Encerramento oficial da décima primeira Feira do Livro de Jaraguá do Sul