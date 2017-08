Rubens: Artista cria intervenções no IGP de Joinville

Orelhada 07/08/2017 | 05h45 Atualizada em

A humanização do ambiente do Instituto-geral de Perícias (IGP), no Boa Vista, rendeu essa bela visão aos que usam o bicicletário do lugar. Nada menos do que a protagonista de Crônicas de um Ciclista Morto, série de tiras ambientada em Joinville e publicada pela artista Ane Winter no Facebook.



Além do mural pintado, ela promoveu uma exposição dos trabalhos de seus alunos do curso de histórias em quadrinhos, que passa amanhã para a sede das aulas, a Casa da Cultura. No momento, Ane busca patrocinadores para dois projetos: uma narrativa visual pela Editora Micronotas e um livro da escritora Keti Saron Scott com poemas infantis ilustrados.





A personagem, que é um alter ego meu, tem essa coisa de querer abraçar tudo. Ela é tão carente, que quer divertir quem está em janeiro, fevereiro, março, abril¿ e termina não conseguindo divertir ninguém. É um show sobre carência, sobre querer ser especial. Clarice Falcão fala à revista Rolling Stone sobre o espetáculo Especial de Ano Todo (foto), mistura de musical, peça de teatro e comédia stand-up que a Netflix acaba de disponibilizar.

Galeria em tamanho GG



Grande ideia do estúdio de design Firmorama para espalhar arte pelos quatro cantos de Jaraguá. A empresa criou o Projeto Open Gallery e, por meio de uma convocação nas redes sociais, recebeu trabalhos de vários artistas do Estado. A estreia do projeto se dá com o joinvilense Rafael Moreno, cuja obra pode ser observada em outdoors espalhados pela cidade (foto). As exposições ao ar livre continuarão, claro, e os interessados em participar delas devem solicitar informações pelo e-mail opengallery@firmorama.com.



Drama



O Projeto Salve o Cinema tem nova sessão na biblioteca da Univille hoje, às 19 horas. A atração é A Hora da Estrela, um clássico nacional dos anos de 1980 dirigido por Suzana Amaral. Na trama, a nordestina Macabéa se muda para São Paulo para ser datilógrafa. A vida sem emoções da jovem ganha um solavanco com a chegada de Olímpico, que logo a troca por uma colega de trabalho. A entrada é gratuita.?



Recorde



Se alguém tinha dúvidas de que Despacito é uma febre mundial, saiba que a música de Luis Fonsi e Daddy Yankee se tornou, na sexta-feira, a mais acessada na história do YouTube. Ela bateu o recorde que pertencia a See You Again, de Wiz Khalifa, e se tornará em breve o primeiro vídeo a quebrar a barreira dos três bilhões de views no canal. Só no Brasil, ele já foi visto mais de 213 milhões de vezes.