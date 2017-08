Rubens: Ana Paula da Silva se apresenta neste sábado na Casa Iririú, em Joinville

Orelhada 12/08/2017 | 05h45 Atualizada em

Ana Paula da Silva se acomodará no palco da Casa Iririú, em Joinville, neste sábado, com um novo status pairando sobre ela, agora de detentora de um Prêmio da Música Brasileira (melhor cantora regional), entregue no mês passado. Errado seria pensar que tal glória mudaria sua rota – o horizonte é sempre o encontro com o público, onde ele estiver, e desfrutar da proximidade por meio do acalanto da voz, do violão, da poesia.

Assim, ela inicia no espaço cultural, às 20 horas, uma série de quatro shows para lançar o DVD O Canto da Cigarra, gravado durante apresentações no Teatro Juarez Machado, em Joinville, e no café do Museu do Mar, em São Francisco do Sul, em agosto de 2016.

Serão momentos distintos na Casa Iririú, Amorabi (2 de setembro), galpão da Ajote (27 de outubro) e Juarez Machado (29 de novembro), com acompanhamento instrumental e convidados diversos – a filha da artista, Clara, o Quarteto Sambaqui e o Quarteto de Cordas Dona Francisca entre eles –, mas marcados pelo intimismo e pelo repertório de canções autorais e parcerias.

O show deste final de semana, que é gratuito, ainda terá o bônus de Ana Paula conversar com a plateia sobre o atual cenário da música brasileira, do qual ela, agora, definitivamente, faz parte.

Histórias para contar

É neste sábado, no Sesc de Joinville, a estreia do Doc.Playback, projeto contemplado pelo Simdec que levará o gênero teatral – marcado pelo improviso dos atores em cima de sugestões da plateia – à telona (e também ao DVD). Foram gravadas quatro apresentações da Dionisos Teatro em março, no galpão da Ajote, onde 15 histórias vindas do público foram interpretadas pelo grupo. Dessas, três acabaram selecionadas para virar curtas documentais protagonizados por suas próprias narradoras: Meu Nome é Alice, O Álbum de Márcia e Onélia (foto ao lado). São relatos de dramas, conquistas e desilusões de mulheres comuns que iniciaram no palco e ganharam continuidade (e até desfecho) frente à câmera de Fabricio Porto. Serão três sessões gratuitas em sequência, às 20 horas, às 20h30 e às 21 horas.

Humor terreno

Seguidores da comédia stand-up em Joinville têm a seu dispor neste sábado o show Olá, Terráqueos, de Rogério Vilela, criador do canal de humor Mundo Canibal e presença constante em programas de TV. Em frente ao microfone, ele fala com acidez sobre relações amorosas, redes sociais, tecnologia, religião, futebol e sexo. A apresentação no Teatro Juarez Machado será às 20 horas, com ingressos à venda no site da Ticketcenter e na Target Idiomas. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto.

De pedal em pedal

Estou certo de que muitos leitores da coluna têm frescas na memória as tiras dos Monstrinhos do Cachoeira, que por anos vingaram nas páginas do ¿AN¿ e tornaram-se um clássico das HQs joinvilenses. Seu criador, o publicitário e cartunista Geraldo Poerner, também é um pintor de mão cheia, como é possível ver no painel que ora enfeita a porta de vidro de uma sala comercial do Shopping Cidade das Flores. Há uma década, ela era apenas uma pintura (O Ciclista) em homenagem à cidade, mas foi sendo reproduzida sob encomenda até virar esse ¿quadro tamanho família¿.

Versos

Grande noite de sábado para o rap da região de Joinville com o lançamento do disco Alvo de Mudança, do rapper Hailon Bruno (foto), no Delinquent¿s Bar. Ele encabeça uma lista fenomenal de atrações das rimas e beats, como Abel Vargas, O¿Jizzy, os grupos S.K.I. e Clã do Subúrbio, o curitibano Ricardo Cabes e o DJ Burato, além de batalhas de MCs. A festa começa às 22 horas, com ingressos a R$ 10.

Medieval

O duo mineiro Orfeo Antiqua fará a ponte entre Jaraguá e as músicas renascentista e barroca neste sábado, às 19h30, no teatro do grupo Gats. Os ingressos custam R$ 15. Os músicos Wolney Garcia e Carolina Ribeiro apresentam, com didatismo, peças antigas do cancioneiro espanhol, alemão, inglês, francês e italiano, de compositores como Monteverdi, Dowland e Encina.

Caixa

O novo trabalho do Pequeninus Grupo de Arte, o espetáculo de teatro lambe-lambe O Faquir, será apresentado neste sábado no Shopping Cidade das Flores, das 10 horas às 18 horas. Alex Nascimento e Humberto Soares comandam a caixa e a história nela, de um encantador de serpentes que passa por apertos durante uma apresentação.