Rubens: Agenda de shows lotada em Joinville nos próximos meses

Ao menos no segundo semestre, a escassez de shows ditos ¿nacionais¿ em Joinville dará lugar a uma agenda bem nutrida e, em certos casos, até luxuosa. Há aqueles que já são de conhecimento geral: a dupla Anavitória (18 de agosto, no teatro da Liga), o espetáculo O Grande Encontro, do trio Alceu Valença/Elba Ramalho/Geraldo Azevedo (6 de setembro, na Yelo Stage), o acústico do Nenhum de Nós (30 de setembro, no teatro da Liga) e os ídolos do rap Projota (16 de setembro) e Racionais MC¿s (17 de novembro), os dois reservados para o Joinville Square Garden.

Agora surge a notícia de que Toquinho, Ivan Lins e o grupo vocal MPB4, ícones da música brasileira que fizeram história nos anos 1970 e 1980, passarão juntos pelo Teatro da Liga no dia 21 de outubro, a bordo do show 50 Anos de Música, no qual apresentam seus respectivos sucessos.

Já Humberto Gessinger, em turnê com o show que celebra os 30 anos de A Revolta dos Dândis, disco mais clássico dos Engenheiros do Hawaii, é esperado no Square Garden no dia 22 de setembro. Nos meios mais alternativos, os potiguares da Far from Alaska – que acaba de lançar disco novo e está cotado para o Lollapalooza 2018 – atacará o Porão da Liga em 9 de setembro. Não bastasse isso tudo, ainda há uma chance grande de o Sepultura aplicar seu thash metal na cidade em novembro, faltando ainda a confirmação da data.

Humberto Gessinger Foto: Pietro Grassia / Divulgação

Confira o calendário:

Anavitória, 18 de agosto

O Grande Encontro, 6 de setembro

Far from Alaska, 9 de setembro

Projota, 16 de setembro

Humberto Gessinger, 22 de setembro

Nenhum de Nós, 30 de setembro

Toquinho, Ivan Lins e MPB4, 21 de outubro

Racionais MC¿s, 22 de novembro

A casa é sua

Foto: Divulgação / Divulgação

Foi uma visita à exposição de Gaudí em Florianópolis, com portas pintadas nas paredes que não levavam a lugar nenhum, que despertou nas artistas joinvilenses Gleici Kannenberg e Heloísa Steffen a centelha que deu origem a Entre e Fique à Vontade, que abre hoje e fica até 1º de setembro na Galeria Victor Kursancew. Junto a Juliana Rossi, elas empregaram o conceito de site specific, uma mostra criada conforme o espaço que a recebe. A bidimensionalidade e a tridimensionalidade literalmente convivem por meio de objetos em cerâmica e desenhos feitos nas paredes da galeria, repartida como os cômodos de uma casa e tornada um espaço ao mesmo tempo público e privado.

Dança escolar

Quem diria, o Festival Escolar de Dança está para comemorar as bodas de prata. A 25ª edição do evento promovido pelo governo municipal, que reúne estudantes da educação infantil e ensinos fundamental e médio de Joinville, está marcado para os dias 20 e 21 de outubro, no Centreventos. Cinco gêneros (dança de salão, jazz, danças urbanas, danças populares e balé clássico) estarão distribuídos em quatro categorias, três delas competitivas. Tanto o regulamento quanto as inscrições, válidas até 11 de setembro, transcorrem no site www.joinville.sc.gov.br. Até cem coreografias são esperadas neste ano.

Frase do dia

Quando eu lancei A Mão Esquerda de Vênus, escutei que não havia leitores para poesia no Brasil. Gente, isso é um crime! É como dizer para o alemão que não há leitores de filosofia. Nós falamos poesia o dia inteiro, é a língua mais poética que há. É uma língua perfeita, tanto que fazemos música tão bem por causa dessa musicalidade, dessa perfeição.

Foto: tais urquizar / Divulgação

Fernanda Young, durante conversa com o público da Feira do Livro de Jaraguá, no último sábado. O evento vai até o dia 20, na Scar.

Na rede

Publicado originalmente em 2013, Uma Árvore que Dá o que Falar, do autor joinvilense Jura Arruda, agora está sendo ofertado pela amazon.com como livro digital, para ser lido em celulares e tablets, por exemplo. A obra se passa em um vilarejo nordestino onde ninguém sabe ler. Um livro é enterrado e dele nasce uma frondosa árvore com frutos especiais, saboreados com gosto pelo garoto Zuza.

Seleção

A Folha de São Paulo trouxe no final de semana a informação de que o Ministério da Cultura (MinC) mudou a forma de seleção dos filmes brasileiros para concorrer ao Oscar. Agora, ela ficará a cargo da Academia Brasileira de Cinema, e não mais da Secretaria do Audiovisual. Aliás, as inscrições para a próxima edição já estão abertas no site oscar2018.cultura.gov.br e vão até 31 de agosto.