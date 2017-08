Rejane: Você conhece a Palhaçoterapia? Exposição mostra o trabalho em Joinville

Variedades 09/08/2017 | 06h28 Atualizada em

Muita gente ainda não sabe que eles existem, mas eu já conheço e posso afirmar: eles são palhaços, sim, e têm prazer em levar a alegria aos pacientes que estão internados nos hospitais de Joinville. Mais que isso, eles se preparam para fazer esse belíssimo trabalho, que tem nome, Palhaçoterapia, e já virou até um projeto de extensão universitária da Univille.

Depois de aulas de teatro e técnica clown (que ensina a arte de fazer rir), os grupos visitam semanalmente dois hospitais da cidade: o Infantil Jeser Amarante Faria e o Municipal São José, com o único objetivo de levar mais alegria para esses lugares. Registros destes momentos e encontros podem ser vistos na exposição Colecionadores de Instantes, que tem a assinatura do fotógrafo e também ¿palhaço¿ Léo Waltrich.

A mostra de fotos está no primeiro andar do Shopping Mueller e fica por lá até segunda-feira. Também é possível conhecer mais sobre a Palhaçoterapia pelo www.facebook.com/projetopalhacoterapia.univille.

Passeio diferente

Quem gosta de contato com a natureza terá a chance de conhecer a usina do Piraí neste sábado. O local vai estar aberto para o público das 14h às 17h. A entrada é gratuita e o acesso será feito em grupos de 15 pessoas, que vão ser acompanhadas por técnicos da Celesc, da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, dos Bombeiros Voluntários e do Grupo de Expedições Cachorro do Mato. Mas um detalhe: o passeio só sera permitido para maiores de 15 anos por questões de segurança.

Ainda de São João

Em clima de festa junina, Jairo Martins Jr., o pequeno Jairo Martins Neto e Karina Mair Martins no Arraial Pet Shop Guanabara

Celebração

Os alunos que participaram do curso de culinária alemã Mestre Cuca celebraram o final das aulas com uma grande mesa recheada de delícias feitas por eles mesmos. Na foto, o grupo com a professora e chef Nayara Rodrigues.

Em família

Cláudia Lobo Campos, Alexandra Lobo Doretto, Carmem Lúcia Lobo de Macedo, Mariza Lobo Campos, Ângela Lobo Ferreia e Adriana Lobo Campos em clique durante encontro no fim de semana.

Festa para os pais

Essa é para os pais mais animadinhos. Nesta sexta-feira tem jantar dançante em homenagem a eles na AABB de Joinville. O valor da entrada por pessoa é R$ 50. A festa começa às 21h e a música fica por conta da banda Harmonizer.