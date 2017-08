Rejane: Pré-estreia de documentário sobre Juarez Machado será nesta quinta-feira, em Joinville

Variedades 15/08/2017 | 05h31 Atualizada em

A vida e a obra do maior artista de Joinville, Juarez Machado, agora estão também em um documentário. Dirigido e produzido pelos joinvilenses Rafael Uber e Cristiano Cardoso, da produtora K1 Filmes, o filme foi gravado entre os dias 9 e 19 de abril e levou quatro meses para ficar pronto. Um dos diferenciais do trabalho é que a narração é toda do próprio artista, feita de forma livre e irreverente, como ele. A obra também vai mostrar fotos do acervo pessoal de Juarez, charges e reportagens de TV. Quem quiser assistir ao curta pode participar da pré-estreia do documentário marcada para quinta-feira, às 19 horas, no Instituto Juarez Machado, em Joinville .



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br

Confira mais colunas de Rejane Gambin



Piano

Foto: Divulgação / Divulgação

A Sociedade Harmonia-Lyra programou para este mês mais uma apresentação musical. O show está marcado para o dia 19 de agosto e vai ficar a cargo do pianista Pablo Rossi. Os ingressos estão à venda na secretaria do clube e custam R$ 60 e R$ 30 (meia). A partir das 20h30, na sala Mozart.

Cervejaria oficial

Foto: Herielio Floriano / Divulgação

Mais uma superparceria foi fechada para a 11ª edição do (In)Consciente Coletivo. A Zeit será a cervejaria oficial e o pré-lançamento do (In)C será no dia 16 de setembro, na fábrica da Zeit. Já deu para perceber que essa edição está sendo organizada com muito carinho e será incrível. Mais informações nas redes sociais do (In)C ou em www.inc.art.br. Na foto, Eduardo Soares da Zeit, Sara Pinnow, do InC e Alexandre Setter, também da Zeit.

Feira do Livro

Uma das convidadas especiais da Feira do Livro de Jaraguá do Sul deste ano foi a escritora Fernanda Young, que esteve no evento no fim de semana. As atividades vão até o dia 20 de agosto no Centro Cultural da Scar. A entrada é gratuita.

Ana Paula Borges e Tiffani dos Santos, do endomarketing do Grupo Elian, patrocinador da Feira do Livro de Jaraguá do Sul, ao lado da escritora Fernanda Young Foto: divulgação / Divulgação