Rejane: Camisetas do McDia Feliz começam a ser vendidas no Hospital Infantil de Joinville no dia 14 de agosto

Variedades 10/08/2017 | 05h31 Atualizada em

Pelo terceiro ano, a artista plástica Adri Volpi é a responsável pela criação da ilustração que estampa a camiseta do Hospital Infantil de Joinville para o McDia Feliz. Com o tema ¿A bondade nos aproxima¿, as camisetas serão vendidas no hospital por R$ 25 cada uma, já a partir da próxima segunda-feira.



Adri Volpi mostra sua criação para a camiseta e com o tema deste ano

A campanha é coordenada pelo Instituto Ronald McDonald e arrecada recursos para o apoio ao tratamento contra o câncer de crianças e adolescentes. Neste ano, o McDia Feliz será no sábado, 26 de agosto.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br.

Confira mais colunas de Rejane Gambin.



Joinville em destaque na Catarinafest em Brasília



Amanhã e sábado, os atrativos de Joinville vão estar em destaque na primeira edição da Catarinafest, evento que acontece em Brasília com o objetivo de apresentar o que o nosso Estado tem de mais bonito e melhor. E representando a nossa cidade, estará no estande da Santur a rainha da Festa das Flores, Gabriela Krelling.

Outro ícone da cidade, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, será atração na abertura do evento, com o espetáculo Gala Bolshoi, apresentado pelos bailarinos da Cia. Jovem. A Catarinafest acontece até o dia 20 de agosto e vai reunir atrativos e produtos turísticos de diversas regiões do Estado, como Mini-Oktoberfest, atrações do Beto Carrero World, Carnevale di Veneza, comércio e artesanato catarinenses, comidas típicas e concurso de chope em metro.



Aniversário

Rosa Pereira Schwoelk completou 92 anos Foto: Max Schoelk / divulgação

Rosa Pereira Schwoelk comemorou 92 anos ao lado dos filhos, netos e bisnetos numa linda festa que aconteceu no ultimo sábado, na Harmonia-Lyra. Na foto, a aniversariante com a família.



Em clima country

Nesta quinta-feira é dia de Moom Country, uma noite especial para reviver o melhor do sertanejo. A festa terá início às 22h e acontece na Manchester Hall, com shows da dupla Elton & Everton e Osmair Caetano, trazendo os sucessos que marcaram época. Os ingressos antecipados custam R$ 20 e estão sendo vendidos na Ótica Diniz do Mueller e na Loja Morena Pimenta.



Trio

Ensaio foi feito no Museu de Arte de Joinville Foto: Arlei Schmitz / divulgação

Durante um ensaio em família no MAJ, o clique de Tatiana Barreiros e Jailson dos Santos com o filho Gabriel Barreiros dos Santos.



Música

Coral da Udesc Joinville Foto: divulgação / divulgação

O Coral da Udesc Joinville no lançamento do CD Alguém Cantando. A apresentação foi nesta semana no Teatro Juarez Machado e encantou o público. O coro é formado por 35 vozes de alunos e funcionários da universidade. O compacto começou a ser produzido há três anos e conta com 15 faixas musicais.