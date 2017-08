Rejane: Aula prática sobre boas práticas de organização acontece nesta terça-feira, em Joinville

Variedades 14/08/2017 | 05h31 Atualizada em

Liani Stein abre a loja para Evelise Olímpio ensinar as práticas da boa organização

Liani Stein abre a loja para Evelise Olímpio ensinar as práticas da boa organização Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

A empresária de Joinville Liani Stein abre a loja para Evelise Olímpio ensinar as práticas da boa organização. Evelize é especialista em arrumação e faz verdadeiros milagres quando o assunto é colocar tudo em ordem. E nesta terça-feira ela vai dividir seus truques num curso para quem quer aprender os segredos da boa organização em casa. A aula prática será na loja Criare. As vagas são limitadas.

Clique especial

Alessandro de Almeida e Sabrina de Azevedo Foto: Arlei Schmitz / divulgação

Os noivos Alessandro de Almeida e Sabrina de Azevedo em seu ensaio de casamento, marcado para o dia 23 de setembro na Paroquia Universitária São Francisco de Assis do Saguaçu

Padrinhos do bem

Thiago Boeing apresentando os padrinhos aos convidados do evento de lançamento da campanha de 2017 do McDia em Joinville Foto: max schwolek / Divulgação

Sexta-feira foi realizado o evento de lançamento do McDia Feliz 2017 em Joinville. Na ocasião, o Hospital Infantil apresentou os padrinhos desta edição da campanha. A empresária Tina Marcato, o Joinville Esporte Clube e a cantora Ana Clara aceitaram a missão de colaborar para que a meta de superar a arrecadação de R$185 mil, conquistada no ano passado, seja superada. Vamos ajudar? Esse ano o McDia acontece dia 26 de agosto.

Para os cervejeiros

Com a intenção de incentivar a inovação e o desenvolvimento das microcervejarias, a Ajorpeme lança hoje o Núcleo Cervejeiro Caminho dos Príncipes. O objetivo é apoiar e organizar projetos na busca de capacitação por meio de cursos e palestras com profissionais que tragam informações para agregar valor à cerveja artesanal, além de discutir o crescimento da prática cervejeira e a criação da rota turística na região. O lançamento é aberto ao público, principalmente aos cervejeiros artesanais de Joinville e região. Às 19h, no auditório da entidade.

TánoInsta

@carloslienstadt e sua @vivianefenrich curtindo a Churrascada Al Mare Foto: reprodução / Divulgação

@carloslienstadt e sua @vivianefenrich curtindo a Churrascada Al Mare promovida pelo descolado @tonantony no Estaleiro Guest House no sábado.