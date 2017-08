Rejane: Atenção papais e mamães: Patrulha Canina e Masha vão estar em Joinville nesta sexta-feira

Variedades 11/08/2017 | 05h31 Atualizada em

Os seis filhotes da famosa Patrulha Canina e Masha, a menina travessa que vive na floresta com seu amigo urso, vão estar hoje em Joinville para alegria das criançada. É que um belíssimo musical com esses personagens será apresentado a partir das 15h30 na praça de alimentação do Shopping Mueller.

No show, os cachorrinhos mais queridos da TV ganham vida, vivendo muitas aventuras e dançando músicas alegres e divertidas. Para completar o espetáculo, a pequena Masha participa da brincadeira. A adaptação, que tem a assinatura de Beto Moreno, reúne músicas dos episódios da série e o cotidiano desses amigos que são o maior sucesso. O melhor: a apresentação é aberta e ninguém paga ingresso para assistir. Ou seja: com certeza, vai ser um programão divertido para esta sexta-feira.



Música

Quem gosta de Vivaldi pode assistir amanhã ao ensaio geral e aberto do concerto Vivaldi in Concert, com a orquestra joinvilense Prelúdio. O projeto homenageia a obra do padre italiano e violinista Antonio Vivaldi, um dos compositores eruditos mais gravados e tocados nas últimas décadas. O repertório do show traz as principais obras do artista. O ensaio acontece na Paróquia Cristo Redentor, que fica no Glória, a partir das 9h.

Do mundo da dança

A professora e pesquisadora em dança Claudia Damasio está em Joinville dividindo todo o seu conhecimento em linguagem corporal. A programação foi organizada pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Linguagem Corporal do Instituto Impar, inclui oficinas e também uma palestra. Tudo de graça. Todas as atividades estão acontecendo na sede da A.Z.Arte, instituição parceira do Impar na realização de atividades didáticas. Interessados podem ir até a rua Paraná, 390, no bairro Anita Garibaldi.

Parabéns

Amanda Esbiteskoski na comemoração dos seus 20 anos. O aniversário foi no dia 4 de agosto

Festinha

Foto: Alana Schwoelk / divulgação

Os pais Thiely e Abel Vargas e a pequena Zara comemorando os três anos de Dominique